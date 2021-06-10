【尖子透視】14歲迷上英超球隊利物浦 IVE男生獲獎學金留學英國用IT「效力」愛隊

▲ Kelvin自小已夢想到英國留學。

英超球隊利物浦的精神格言「You'll Never Walk Alone」的團隊和奮鬥精神振奮人心，深深刻劃於球迷的心中，包括14歲已成為「利迷」的陳潤澤（Kelvin）。因熱愛足球和利物浦球隊，Kelvin自小已夢想到英國留學，他中學畢業後入讀香港專業教育學院（IVE）軟件工程高級文憑，最終IVE的學習經歷令他夢想達成，畢業後不單投身專業，更善用資訊科技專業知識協助官方球迷會運作，「效力」愛隊。

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Kelvin於IVE高級文憑畢業時憑著出色的表現，取得賀維雅基金會獎學金，資助他到英國南安普頓大學深造電腦科學學士學位。Kelvin說

獲得這獎學金十分興奮，因為自小已夢想到英國留學，可以到英國讀書，並近距離投入球迷世界，簡直是夢想成真。

留學的經驗令他眼界大開，學習生活雖繁忙，他亦盡量抽時間乘坐數小時的火車，親身由南安普敦到位於英格蘭西北部的利物浦，入場觀看足球賽事，為愛隊打氣。

善用資訊科技知識 事業興趣同步發展

Kelvin現於科學園公司QBS System擔任System Analyst，研發各項以物聯網技術建構的智能系統，如智能飲品售賣機，讓客戶可預先利用智能電話應用程式自訂飲品。在投身IT行業前，他曾任空中服務員增廣見聞：

服務行業經驗，加上IVE所學的電腦軟件開發、軟件設計等專業知識，令我在工作上更懂得以人為本，配合用家需要。而服務行業講求的溝通能力，亦有助協調軟件及機械部門的運作，更快回應客戶要求。

因著興趣與專長，Kelvin希望於資訊科技業穩步發展，成為具備專業知識及溝通能力的新專才。

在工作以外，Kelvin更擔任利物浦（香港及澳門）官方球迷會Anfield's 12th外務副主席，除了負責對外事務，亦善用專業知識，負責資訊科技及媒體部，管理球迷會網站及社交平台、建設網站使用的伺服器、電子通訊等。

他更編寫了一個智能電話應用程式（app），方便幹事在球迷會的活動中記錄出席人數，為會員報到、計算活動收費等，令球會活動得以順利進行。能運用專長支援愛隊球會運作，令他感到滿足，Kelvin希望繼續在工作和興趣兩方面盡情發揮，充分應用所學為生活帶來便利。

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責任編輯：鄺嫻