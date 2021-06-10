【校長專欄】萬物成長不是依靠人工提拔 校長：對子女過分期望會挫敗自信

▲ 不要對孩子過分的期望。

自從春雨的灌溉滋潤了大地，欣欣然進入盛夏的時光。無論是遍地的花，抑或是參天的樹，雖然在靜謐的氣息裏默默無言，可是都潛藏著充沛的生命力。

近日，我重讀了一首短詩：「小松初數尺，未有直生枝。閒即旁邊立，看多長卻遲。」你有察覺城市裏常見的植物嗎？鳳凰木、百千層、細葉榕、金星蕨、藍花楹、黃花風鈴、宮粉羊蹄甲……這些喬木攀天，灌木盤地，紅黃藍紫，花期不一；圓長扁幼，葉形獨特。植物的多樣性，總是各具姿勢，各有自己的風格。

孩子的成長，亦如是般。芽苗的生長，要的是陽光和水份的滋養，而不是依靠人工的提拔；嬰孩的哺育，要的是乳液的營養，絕對不是米飯和湯羹。蝸牛不會翱翔，雄鷹不會游泳，鯨魚不會爬行。彼不是此，他不是你。過早的期盼，過份的期望，既不會令身為父母的我們如願以償，反而會枉費孩子原有的天賦，令他們的本色逐漸褪色，挫敗自信，毀掉赤子的心靈。

毛蟲不會剎那蛻變成為彩蝶，種籽難以在倏忽之間長成金色的稻穗。對於孩子的成長節奏，我們只可以操心，卻不容焦急。相信吧！今天外貌醜陋的小鴨子，始終要經歷一段灰姑娘的寂寞日子，直到在某天日出時才發現自己原來是天使般的白天鵝。

「春有百花，秋有月； 夏有涼風，冬有雪。」若你懂得「看多長卻遲」的道理，便知道不論是春、夏、秋、冬，我們只需悉心為孩子量體裁衣，讓他們找到真我，這樣就是人間好時節了。

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