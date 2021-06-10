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【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　由英國及毛里塔尼亞抵港均檢出帶變種病毒

社會 14:20 2021/06/10

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本港連續3天未有錄得本地感染確診個案。

本港連續三天未見新冠肺炎本地感染個案，今日(10日)新增 2宗確診個案，均屬輸入個案。衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。本港累計至今11,875宗，包括11,874宗確診個案和一宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案。

新增確診個案分別涉及一名20歲男子及一名51歲男子，二人均無病徵，亦無接種新冠疫苗，分別從英國及毛里塔尼亞抵港：

  • 第11,874宗：20歲男子，沒有病徵，6月8日乘搭BA031航班由英國抵港，於機場接受病毒檢測確診，檢出有L452R變種病毒
  • 第11875宗：51歲男子，沒有病徵，6月6日乘搭TK083航班由毛里塔尼亞抵港，入住大角咀香港旺角帝盛酒店，第3日樣本檢測確診，檢出有N501Y變種病毒

本港連續3天未有錄得本地感染確診個案。（程志遠攝）

因應早前宣布更新涉及N501Y變異病毒株確診本地個案的檢疫安排，衞生防護中心提醒居住或曾逗留大角咀維港灣第六座及天水圍天盛苑P座盛譽閣的人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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