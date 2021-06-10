【疫苗接種】12歲至15歲人士6月11日起可上網預約　6月14日接種第一劑復必泰

▲ 12歲至15歲人士6月11日起可上網預約。

本港新冠疫苗接種計劃至今踏入第105天，目前整體接種率逾2成。政府今日（10日）公布將復必泰疫苗接種年齡下限，降至12至15歲青少年，明早9時許起網上預約，最快下周一（14日）可打針。

聶德權指出，政府一直適時調節疫苗的供求情況，以及擴大疫苗的接種群組，12至15歲青少年人口有約有24萬人，降低了疫苗接種年紀後，全港682萬人適合接種疫苗，強調疫苗接種可以提升社區的群體免疫力，希望學生、老師及家長響應。

他續指，會為12至15歲青少年提供3個接種途徑，包括明日（11日）早上9時起通過網上預約，下周一（14日）起到24間疫苗接種中心，接種第一劑復必泰，但須攜帶家長同意書到接種中心。

聶德權指，當局亦會為學校特別預約及接送服務，由於部分學校附近都有疫苗接種中心，有些可步行前往，有些約20分鐘車程，而中心亦有醫療團隊，設備齊全，預計最快6月21日可安排接送。

此外，當局亦會為學校提供到校外展接種服務，若師生接種人數約300人，而校方提供合適場地，就可安排到校，由現時營運中心的醫療團隊提供，稍後會向中小學發信。

最新29間疫苗接種中心分布：

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記者：陳子謙