【疫苗接種】楊潤雄指學校接種率達7至8成　有條件恢復全日授課

▲ 楊潤雄。（馮漢柱攝）

復必泰疫苗接種年齡下限降至12歲，衞生署衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨日（9日）舉行聯席會議，認同有關安排。政府今日（10日）宣布，將有3種方式為合資格學生接種疫苗，包括外展隊到校接種、安排旅遊巴接載師生及家長到接種中心，或自行到網上預約，政府將再向學校發信講述安排。教育局局長楊潤雄指，如學校接種率達7至8成，則有條件恢復全日授課，當局稍後會有相關公布。

被問到萬一有第５波疫情，會否限制沒有接種疫苗的師生進入學校或在限制教學活動上有分別，楊潤雄指出，相信對有打針與沒有打針的人士，在防疫措施方面一定有分別，「學校多咗人打針，情況一定好過少人打針」，但仍要視乎疫情實際情況，假設會有老師因個人身體情況而沒有接種疫苗，或考慮採取其他方法，如定期進行病毒檢測等，作替代方案。他亦強調推出任何新措施之前會詢問專家意見，亦會給予學校充足時間準備。

楊潤雄又說，如學校接種率達7至8成，相信有條件恢復全日授課，但強調當局有關復課的決定，要基於社會整體疫情狀況、學校的準備情況及專家意見。如新學年時學校的接種率未達7至8成，相信對某些教學活動會有限制，楊指，當局沒有特意估計有多少師生家長會打針，希望越多人越好，「最好全部都去接種」，局方亦會盡力解說打針的好處。

公務員事務局局長聶德權就表示，當局最快可於6月21日安排接載師生及學生家長到疫苗中心接種疫苗，將會為他們安排專場。至於外展隊到校接種，最快可於6月28日開始服務，只要學校有一定數量的師生將會接種疫苗，而校方可提供合適場地及清潔，將可安排外展團體到校。

聶德權又說，初步估計一間學校如有約300人要打針，即可安排外展醫療團體到校接種疫苗，當局亦有與業界及校長溝通，大前提是想方便師生，但如果每間學校少於300人要接種，因人手有限，未必可立刻安排外展隊到校，建議人數較少的學校可預約專車到各疫苗中心。

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記者：黃悅晴