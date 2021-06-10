【疫苗接種】青少年打復必泰副作用與成年人相若　陳肇始：有機制持續監察

▲ 陳肇始指，上周再出現源頭不明的變種病毒個案，為疫情響起警號，第5波疫情隨時一觸即發。（馮漢柱攝）

本港新冠疫苗接種計劃已有3個多月，目前整體接種率逾2成。政府今日（10日）公布將復必泰疫苗接種年齡下限，降至12至15歲青少年，明日（11日）9時可在網上預約，最快下周一（14日）就可以接種第一劑疫苗。公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始和教育局局長楊潤雄今日會見傳媒。

陳肇始指出，本港已採購1,500萬劑，足夠全港市民接種，考慮專家意見後，早前批准降低復必泰接種年齡下限降至12歲，根據藥廠資料，對12至15歲青少年有顯著作用，抗體水平亦比成人為高，亦可百分百預防發病。

她又指，青少年打針副作用與成年人相若，會出現針口痛或疲倦等，衞生署一直與港大有機制持續監察藥物副作用，亦會邀請醫管局進行監察。她又呼籲所有學校積極參與，鼓勵同學盡早打針，昨日已去信大學醫學院院長和各大專院校醫療護理相關學系主任，呼籲同學回校分享打針經驗，釋除疑慮。

陳肇始提到，上周再出現源頭不明的變種病毒個案，為疫情響起警號，第5波疫情隨時一觸即發，過去青少年校園一直受疫情影響斷斷續續，唯有同心協力去建立免疫屏障，大家要快打疫苗。

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記者：陳子謙