PIXAR精英製作動畫電影《失靈腦朋友》　反思數碼世代人際溝通

曾參與PIXAR動畫《怪獸大學》（Monsters University）、《玩轉腦朋友》（​Inside Out）的尚菲利普懷（Jean-Philippe Vine）以及奧塔維奧羅德格斯（Octavio E. Rodriguez）聯合執導的動畫電影《失靈腦朋友》（Ron's Gone Wrong），將於10月上映。

今次《失靈腦朋友》透過作品令大家反思處於人人低頭沉迷電子產品的年代，忽略了現實與其他人的溝通，希望透過動畫鼓勵大家抬頭望望身邊的朋友，實際互動。

故事以未來世界為背景，講述活動自如﹑善解人意又口才了得的高科技多功能機械人「腦友」已取代智能電話，由瀏覽社交媒體到導航系統，全面滿足用家日常上網的各項需要，絕對是位貼心好幫手，更成為每個小朋友必備的最佳玩伴。

孤僻到無朋友的12歲主角巴尼 （Barney），因為家境並不富裕，只買得起一隻「壞壞哋」的次貨「腦友」朗仔（Ron），經常失靈但又極具個性，雖然時時撞板，但他們結伴同行，展開細路仔與機械人玩轉未來電子世界之旅，絕對是一場緊張刺激﹑探索真正友誼的超乎想像歷險記。