【香港小姐2021】首輪港姐入圍大熱水著圖輯　星二代關楓馨+翻版馮盈盈鬥性感【多圖】

▲ 首輪香港小姐入圍大熱私相集。

TVB年度選美盛事《2021香港小姐競選》於今天（6月10日）進行首輪面試。今年的參賽者中不乏高質靚女，在初選面見傳媒已被視為入圍熱門，而多位面試佳麗亦大方公開社交平台，自信大騷靚相讓大眾率先任睇。

王嫿嫿（Anna），現年25歲，在香港浸大讀Ｍaster，來自加拿大溫哥華Anna，廣東話並不流利，她特地回港參選港姐，並已完成隔離。

Anna的IG有大量私照靚相，更不乏性感水著，對身材滿有自信。【IG@huahuaanna】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

在早上到康城站出發面試佳麗者中，跟王嫿嫿同樣早到的另一佳麗為梁允瑜 （Chloe），聲稱23歲，雖然外表比真實年紀稍大，但其社交平台形象打扮較青春，身形高佻的Chloe，除有水著靚相，也不乏時尚照，大展模特兒身形。【IG@cl.chloee】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

關禮傑大女關楓馨也是星二代，故即成焦點，現年26歲的她，早於2016年曾參選香港小姐，於英國大學畢業後曾到澳洲工作假期一年，及後再返回英國修讀碩士學位，去年正式畢業後返港創業，售賣純素甜品。

【香港小姐2021】香港小姐首輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】

今年決定再接再勵，不過面對傳媒時未有特別表現自己，亦沒有說出她的星二代身份。但其IG有不少跟爸爸關禮傑的合照，打扮顯文青風，但以往跟男友外遊，也不乏性感泳照，大方騷身段。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

在早上現身康城站的Yvette Chan，雖差不多最後時段才現身，但省鏡外表即成焦點，讀理大的她，現年26歲，外表有點似吳千語，自稱屬媒體人，並經營開IG shop，其社交平台有超過3萬人follow，絕對是人氣KOL。

【香港小姐2021】首輪高質參賽者逐個睇 關禮傑愛女關楓馨再度參選【多圖】

在Yvette的IG亦相當搏命，有海量不同造型照片，除性感水著，也有行山運動look、悠閒風、高貴氣、青春少女風等，難度吸引不少粉絲。【IG@yvette.cc】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

現年24歲的Trixie，有翻版馮盈盈之稱，又被指似湯洛雯和周家怡，其IG照片較斯文，賣感性多過性感。【IG@rb_trixie】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：蔡思貝訪問