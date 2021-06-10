【私立中學】大光德萃書院推行IB兼英國高考課程　入學申請6月30日截止

▲ 大光德萃書院提供國際文憑大學預科（IBDP）及英國高考（UK A-Level）課程。（黃建輝攝）

創立於2015年的德萃教育機構（St. Hilary）開辦及營運7間學校，包括3間幼稚園、3間小學及1間中學，落實幼小中一條龍教育。其中位於大埔的中學部大光德萃書院，提供國際文憑大學預科（IBDP）及英國高考（UK A-Level）課程，是本地唯一一間推行IBDP及UK A-Level雙軌課程的中學。

在課程方面，大光德萃書院7至12年級（中一至中六）分為三階段，7至8年級（中一至中二）以校本課程打好國際教育基礎；9至10年級（中三至中四）推行國際普通中學教育文憑（IGCSE）課程；11至12年級（中五至中六）提供國際文憑大學預科（IBDP）及英國高考（UK A-Level）雙軌課程。

大光德萃書院張毅校長早前接受TOPick訪問時表示，書院推行IBDP及UK A-Level雙軌課程，學生可按自己專長揀選適合的國際試，正正是因材施「考」，配合學生不同的學習需要。

▲ 除了兩文三語外，學校亦提供西班牙文、法文及日文三種外語課程。（學校提供相片）

課程涵蓋6種語言

張校長從事本地及海外國際教育工作逾二十年，具成功的IB認證經驗，而兩位副校長則分管學術與學生成長，對國際課程有豐富的管理及教學經驗。書院的老師來自8個國家 / 地區，由於學校以英語為主要教學語言，因此大部分老師均以英語為母語；而任教中文及相關學科的老師則以普通話為母語。

書院以英語為主要教學語言，中文及中國歷史科則以普通話授課。除了兩文三語外學校提供西班牙文、法文及日文課程，7年級（中一）需學習這三種外語，到8年級（中二）可以選定其中一種外語學習。張校長指出，7至8年級（中一至中二）的語文培育為IBDP作好準備，「大光德萃涵蓋6種語言，學生畢業時最少能掌握4種語言。」

課外活動涵蓋學科探索，以及體育、藝術、舞蹈、音樂、STEM和社會服務，學生被跨級編入4個屬社。書院前身為佛教大光中學，校舍位處大埔錦山路，由教學大樓、創新科技大樓及行政綜合大樓三座大樓組成，還有戶外的環保生態科學園、兩個球場、多用途廣場，設有禮堂、圖書館、實驗室、表演藝術室等，更將有健身室、攀石牆等設施。

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入學設筆試及英語面試

校方預計新學年7年級（中一）設5至6班，將預留2至3班予德萃小學的學生，餘下的學額會開放招生。2021-22年度7年級至9年級（中一至中三）全年學費為$137,500至$144,100。

學校由即日至6月30日（三）接受第二階段入學申請，有興趣的家長及學生可於網上申請。在提交申請後的兩周內，校方將邀請申請人參加面試。面試會以英語進行，內容圍繞學生學習、生活、興趣等，從中了解其學習態度、思考與表達能力。校方亦會與家長溝通，了解雙方的教育理念。

至於收生原則方面，學生過往兩年的學術成績（10%）、面試表現（30%）、入學筆試（中、英、數）表現（30%）、學生品行或舊校提供的相關評論（20%），以及參與課外活動和社區活動的表現， 包括任何公開考試和獎項（10%）。

同場加映︰大光德萃書院落實幼小中一條龍 首間中學推行IB兼英國高考雙軌課程

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責任編輯：王明芳