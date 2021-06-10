【端午節】中電辦網上派對與院舍長者同賀　大玩遊戲送福袋及心意卡

▲ 鄧婆婆 (前排中)讚中電義工的熱情和關懷令她感窩心。(中電提供)

端午節將至，中電總裁蔣東強與義工到護老院為長者舉辦派對，一起玩遊戲，更準備大量福袋和心意卡，送給一眾院友。

中電早前舉辦「和您一起過節」線上派對，中華電力總裁蔣東強與一眾中電義工，同一時間連線多間安老院舍及日間長者中心，慶祝端午節，又和老友記一起玩大笑瑜珈，為他們注入正能量，再展笑容。

▲ 中電義工隔著屏幕與老友記透過大笑瑜珈減壓。(中電提供)

疫情持續逾年半，不少人出現抗疫疲勞症狀，尤其是居於安老院舍難得與親友見面的長者，有調查顯示每10名長者便有1個出現抑鬱或焦慮徵狀。蔣東強表示，一眾中電義工心繫老友記，除了和老友記做運動、玩遊戲，更準備1,000個應節福袋和心意卡，送給老友記。

蔣補充，極端天氣影響生活，近日錄得超過36度高溫，是自1885年最熱的5月天。中電義工亦趁機與老友記分享慳電節能貼士，希望和大家一起實踐低碳生活。

▲ 中華電力總裁蔣東強(後排左二)透過視像會議為長者送上端午祝福。(中電提供)

適逢今年是中電成立120周年，工程師黃國雄特意創作了周年主題曲，並於席間首次現場表演，他表示老友記與中電一樣，與香港一同成長，透過今次活動，希望他們感受到義工們的愛與關懷，暫忘抗疫之憂、再現笑顏。有份參與是次活動的鄧婆婆表示，線上派對很窩心，稱讚中電義工熱情。

自2014年起，中電先後與多個社區夥伴合作，至今中電義工已陪伴超過12,700位長者及基層巿民渡過多個節日，送上關懷、分享節能貼士。此外，中電義工亦都出動到黃大仙區和將軍澳區幫助社福機構派送應節福袋上門給約300戶長者。

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記者：陳麗娜