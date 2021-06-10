  • 32°C
香港時間 : 2021610日 (週四) 16:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【端午節】中電辦網上派對與院舍長者同賀　大玩遊戲送福袋及心意卡

社會 15:59 2021/06/10

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

鄧婆婆 (前排中)讚中電義工的熱情和關懷令她感窩心。(中電提供)

端午節將至，中電總裁蔣東強與義工到護老院為長者舉辦派對，一起玩遊戲，更準備大量福袋和心意卡，送給一眾院友。

中電早前舉辦「和您一起過節」線上派對，中華電力總裁蔣東強與一眾中電義工，同一時間連線多間安老院舍及日間長者中心，慶祝端午節，又和老友記一起玩大笑瑜珈，為他們注入正能量，再展笑容。

中電義工隔著屏幕與老友記透過大笑瑜珈減壓。(中電提供)

疫情持續逾年半，不少人出現抗疫疲勞症狀，尤其是居於安老院舍難得與親友見面的長者，有調查顯示每10名長者便有1個出現抑鬱或焦慮徵狀。蔣東強表示，一眾中電義工心繫老友記，除了和老友記做運動、玩遊戲，更準備1,000個應節福袋和心意卡，送給老友記。

蔣補充，極端天氣影響生活，近日錄得超過36度高溫，是自1885年最熱的5月天。中電義工亦趁機與老友記分享慳電節能貼士，希望和大家一起實踐低碳生活。

中華電力總裁蔣東強(後排左二)透過視像會議為長者送上端午祝福。(中電提供)

適逢今年是中電成立120周年，工程師黃國雄特意創作了周年主題曲，並於席間首次現場表演，他表示老友記與中電一樣，與香港一同成長，透過今次活動，希望他們感受到義工們的愛與關懷，暫忘抗疫之憂、再現笑顏。有份參與是次活動的鄧婆婆表示，線上派對很窩心，稱讚中電義工熱情。

自2014年起，中電先後與多個社區夥伴合作，至今中電義工已陪伴超過12,700位長者及基層巿民渡過多個節日，送上關懷、分享節能貼士。此外，中電義工亦都出動到黃大仙區和將軍澳區幫助社福機構派送應節福袋上門給約300戶長者。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【風力發電】環團歡迎中電建離岸風場　指本港有潛力至少再增2至3個　惟專家料成本轉嫁市民
00:00 2021/04/26
【風力發電】環團歡迎中電建離岸風場　指本港有潛力至少再增2至3個　惟專家料成本轉嫁市民
直資校AI課程融入初中電腦科　學生研駕駛系統防司機「恰眼瞓」
00:00 2021/05/13
直資校AI課程融入初中電腦科　學生研駕駛系統防司機「恰眼瞓」
【疫苗接種】中電鼓勵員工接種新冠疫苗　除有薪假期外更提供酒店餐券及代員工向慈善機構捐出最多100 萬元
19:58 2021/05/31
【疫苗接種】中電鼓勵員工接種新冠疫苗　除有薪假期外更提供酒店餐券及代員工向慈善機構捐出最多100 萬元

你可能感興趣

【風力發電】環團歡迎中電建離岸風場　指本港有潛力至少再增2至3個　惟專家料成本轉嫁市民
00:00 2021/04/26
【風力發電】環團歡迎中電建離岸風場　指本港有潛力至少再增2至3個　惟專家料成本轉嫁市民
直資校AI課程融入初中電腦科　學生研駕駛系統防司機「恰眼瞓」
00:00 2021/05/13
直資校AI課程融入初中電腦科　學生研駕駛系統防司機「恰眼瞓」
【疫苗接種】中電鼓勵員工接種新冠疫苗　除有薪假期外更提供酒店餐券及代員工向慈善機構捐出最多100 萬元
19:58 2021/05/31
【疫苗接種】中電鼓勵員工接種新冠疫苗　除有薪假期外更提供酒店餐券及代員工向慈善機構捐出最多100 萬元
疫情 極端天氣 電力 院舍 表演 運動 工程 義工 正能量 端午節

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶