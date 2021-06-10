《她和他和的戀愛花期》累計票房突破37億日圓　日本連續六周蟬聯入場人次冠軍　

▲ 《她和他和的戀愛花期》

日本電影《她和他和的戀愛花期》在今日（6月10日）於在香港上映，電影在日本當地連續六周蟬聯入場人次冠軍 ，更終止了《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》連續票房冠軍的神話，來勢洶洶。累計票房已經突破37億日圓，總觀影人數超過280萬名。

《她和他和的戀愛花期》故事講山音麥（菅田將暉飾）和八谷絹（有村架純飾）因錯過尾班車而相遇，在深夜咖啡館聊起文學、電影和音樂，喜好竟奇蹟地相似，二人瞬間墜入愛河。他們畢業後開始一邊兼職工作，一邊開始同居生活，更一起養拾回來的街貓，最大的目標就是維持倆口子的日常。

但時日流逝，不想改變也得改變。他失約於《牯嶺街》， 她獨賞郭利斯馬基黑色幽默。5年盛放，世上唯一的花未必結果，愛情若只如初見。

有村架純投入演出

《奇蹟補習社》、《藉著雨點說愛你》導演土井裕泰聯同《東京愛的故事》神級編劇坂元裕二，強調真實生活感的浪漫，菅田將暉和有村架純襯到絕合演，譜出這代最揪心的愛的故事。

有村架純表示為了今次演出，決心拉近跟菅田將暉的距離：「當我擔任主演時，在心裡會提醒自己要帶領大家，令人覺得可靠，這次我將一半負擔託付給菅田，因此在拍攝現場的心情比平時較輕鬆。若因為覺得不好意思，而影響絹和麥交往4年的距離就太可惜了，因此這次下定決心，要拉近跟菅田的距離。」

菅田將暉鑽研演出方式

菅田將暉同表示：「在演出這作品時，我着重於表現這是漫長人生中經歷的戀愛中的其中一次，類似這樣的感覺。不隆重其事地塑造絹和麥為『電影主角』，讓他們成為任何地方都有的普通男女。當然會有想起對方的瞬間，但日子還是要繼續過，本着這想法，認為讓這兩人共渡的時間變得特別，反而是浪費。」

編劇坂元裕二曾在一個訪問中講到為何要用5年去描述一段愛情：「總而言之就是讓時間推進，不讓它停滯下來。另外，人們不是經常用「長い春」（長春）一詞形容交往了很久的情侶嗎？有的情侶最後分手收場，有的最終選擇結婚，我一直很想寫這個題材。

他續指：「一般的愛情故事會加插挫折或障礙去令劇情變得有趣，但這樣就表達不到戀愛本身的趣味，其實不用有什麼特別事情發生，戀愛本身已經十分有趣。我就是想寫這樣的故事。」