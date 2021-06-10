  • 32°C
香港時間 : 2021610日 (週四) 17:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保減塑】樽裝水品牌更新招紙設計提供回收資訊   另推無招紙樽裝水

社會 16:09 2021/06/10

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

樽裝水品牌更新招紙設計提供回收資訊，另推無招紙樽裝水。（程志遠攝）

環保是全球趨勢，有礦泉水品牌將推出首批在本港製造的無招紙樽裝水，並重新設計招紙提供更多有關包裝物料及正確回收方法資訊。

樽裝水品牌 Bonaqua今天（10日）啟動品牌重塑計劃，冀啟發香港消費者追求可持續發展的生活方式。計劃包括包裝設計(Redesign)、減少物料(Reduce)及伙伴合作(Partner)三大範疇。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

在包裝設計方面，Bonaqua重新設計飲料樽招紙，提供更多有關包裝物料以及正確回收方法的資訊；又參考可口可樂在日本的成功例子，將推出首批在本港製造的無招紙礦物質水，希望能鼓勵業界利用創新設計及探討可持續發展的方案。

Bonaqua、碧瑤廢物處理及回收有限公司（碧瑤）和香港摩天輪及AIA Vitality公園營運商又公布長期回收合作計劃，場內所有膠樽會運往位於屯門環保園的「塑新生」回收設施。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【空氣污染】部分地區中午空氣質素健康指數達「甚高」水平　環保署料稍後時間或達至「嚴重」
13:29 2021/06/06
【空氣污染】部分地區中午空氣質素健康指數達「甚高」水平　環保署料稍後時間或達至「嚴重」
【空氣污染】油塘混凝土廠遭環保署拒續牌申請提上訴　環保署向涉事公司發信要求停止公開評論
17:07 2021/06/09
【空氣污染】油塘混凝土廠遭環保署拒續牌申請提上訴　環保署向涉事公司發信要求停止公開評論
【空氣質素】環保署指新備忘錄可進一步減低兩電排放　助改善本港及珠江三角洲地區空氣質素
今日 13:28
【空氣質素】環保署指新備忘錄可進一步減低兩電排放　助改善本港及珠江三角洲地區空氣質素

你可能感興趣

【空氣污染】部分地區中午空氣質素健康指數達「甚高」水平　環保署料稍後時間或達至「嚴重」
13:29 2021/06/06
【空氣污染】部分地區中午空氣質素健康指數達「甚高」水平　環保署料稍後時間或達至「嚴重」
【空氣污染】油塘混凝土廠遭環保署拒續牌申請提上訴　環保署向涉事公司發信要求停止公開評論
17:07 2021/06/09
【空氣污染】油塘混凝土廠遭環保署拒續牌申請提上訴　環保署向涉事公司發信要求停止公開評論
【空氣質素】環保署指新備忘錄可進一步減低兩電排放　助改善本港及珠江三角洲地區空氣質素
今日 13:28
【空氣質素】環保署指新備忘錄可進一步減低兩電排放　助改善本港及珠江三角洲地區空氣質素
設計 香港 公園 可持續發展 活方 Woodhouse 品牌

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶