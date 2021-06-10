【環保減塑】樽裝水品牌更新招紙設計提供回收資訊   另推無招紙樽裝水

▲ 樽裝水品牌更新招紙設計提供回收資訊，另推無招紙樽裝水。（程志遠攝）

環保是全球趨勢，有礦泉水品牌將推出首批在本港製造的無招紙樽裝水，並重新設計招紙提供更多有關包裝物料及正確回收方法資訊。

樽裝水品牌 Bonaqua今天（10日）啟動品牌重塑計劃，冀啟發香港消費者追求可持續發展的生活方式。計劃包括包裝設計(Redesign)、減少物料(Reduce)及伙伴合作(Partner)三大範疇。

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在包裝設計方面，Bonaqua重新設計飲料樽招紙，提供更多有關包裝物料以及正確回收方法的資訊；又參考可口可樂在日本的成功例子，將推出首批在本港製造的無招紙礦物質水，希望能鼓勵業界利用創新設計及探討可持續發展的方案。

Bonaqua、碧瑤廢物處理及回收有限公司（碧瑤）和香港摩天輪及AIA Vitality公園營運商又公布長期回收合作計劃，場內所有膠樽會運往位於屯門環保園的「塑新生」回收設施。

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記者：蘇文軒