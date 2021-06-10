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【大灣區】林鄭月娥稱大灣區為內銷市場最佳切入點　把握好會商機無限

政治 16:14 2021/06/10

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林鄭月娥表示，希望新平台能助企業，把握大灣區市場資訊。（政府新聞處）

特首林鄭月娥今日出席GoGBA一站式平台啟動儀式時稱，粵港澳大灣區是開拓內銷市場的最佳切入點，企業可好好利用在大灣區的營商經驗，進軍龐大而正在高速發展的內地市場。

她表示，「十四五」規劃明確提出，香港參與高質量建設大灣區，並一如既往支持香港，鞏固和提升競爭優勢，倘香港企業能把握好「十四五」規劃及大灣區發展機遇，自然是商機無限。

另外，林鄭月娥提到，港府會加強配套，支援港商開拓內銷市場，包括提高「BUD專項基金」資助上限、將「中小企業市場推廣基金」的資助範圍擴大至網上展覽會。

至於線上的GoGBA平台，林鄭月娥表示，平台正式投入服務，希望能成為香港企業，開拓大灣區商機的「百寶袋」，幫助把握大灣區各地的市場資訊，建立更廣闊的人脈和商業網絡，為港商提供全方位支援。

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記者：陳宛彤

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