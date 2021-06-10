【香港小姐2021】「自信組」參賽者各具特色 首輪面試勇氣可嘉佳麗逐個數【多圖】 娛樂 17:29 2021/06/10 分享： 熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《香港小姐2021》「自信組」參賽者各具特色，首輪面試勇氣可嘉佳麗逐個數。 TVB年度選美盛事《2021香港小姐競選》於今天（6月10日）在將軍澳電視城進行首輪面試。稍早前大家已經看過不少高質參賽者，每年最讓人觀眾期待的，相信美女以外，更希望見到滿滿自信的佳麗。TOPick為大家精心挑選出多位令人印象深刻的佳麗，分成五組各具特質的組別，讓大家細味。 中年婦女組 ▼點擊圖片放大 +11 +10 氣虛血弱組 ▼點擊圖片放大 +10 +9 工人姐姐組 ▼點擊圖片放大 +7 +6 騎呢組 ▼點擊圖片放大 +8 +7 男子組 ▼點擊圖片放大 +12 +11 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港小姐2021】首輪高質參賽者逐個睇 關禮傑愛女關楓馨再度參選【多圖】 今日 13:57 【香港小姐2021】首輪高質參賽者逐個睇 關禮傑愛女關楓馨再度參選【多圖】 【香港小姐2021】香港小姐首輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 今日 10:01 【香港小姐2021】香港小姐首輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 【香港小姐2021】朱千雪召募新一屆港姐 笑言沒膽量再穿泳衣示人 20:12 2021/06/03 【香港小姐2021】朱千雪召募新一屆港姐 笑言沒膽量再穿泳衣示人 你可能感興趣 【香港小姐2021】首輪高質參賽者逐個睇 關禮傑愛女關楓馨再度參選【多圖】 今日 13:57 【香港小姐2021】首輪高質參賽者逐個睇 關禮傑愛女關楓馨再度參選【多圖】 【香港小姐2021】香港小姐首輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 今日 10:01 【香港小姐2021】香港小姐首輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 【香港小姐2021】朱千雪召募新一屆港姐 笑言沒膽量再穿泳衣示人 20:12 2021/06/03 【香港小姐2021】朱千雪召募新一屆港姐 笑言沒膽量再穿泳衣示人 香港小姐 娛樂人物職業 娛樂行業 娛樂業界組織 TVB