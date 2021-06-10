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【香港小姐2021】「自信組」參賽者各具特色　首輪面試勇氣可嘉佳麗逐個數【多圖】

娛樂 17:29 2021/06/10

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

《香港小姐2021》「自信組」參賽者各具特色，首輪面試勇氣可嘉佳麗逐個數。

TVB年度選美盛事《2021香港小姐競選》於今天（6月10日）在將軍澳電視城進行首輪面試。稍早前大家已經看過不少高質參賽者，每年最讓人觀眾期待的，相信美女以外，更希望見到滿滿自信的佳麗。TOPick為大家精心挑選出多位令人印象深刻的佳麗，分成五組各具特質的組別，讓大家細味。

中年婦女組

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氣虛血弱組

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工人姐姐組

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騎呢組

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男子組

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撰文 : TOPick柴犬出動

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