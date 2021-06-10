【疫苗接種】社區接種中心9月起停打首針　聶德權：一般市民要在8月底前打

▲ 聶德權表示，9月底全部29間接種中心將會關閉。（馮漢柱攝）

政府疫苗接種計劃網站，顯示社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期為8月31日。公務員事務局局長聶德權表示，9月底全部29間接種中心將會關閉，仍有其他場所如私家診所或醫療機構提供服務，但有關數量一定有所不及，同時亦要照顧長期病患或個人情況未能打針的人士。

他指，如果身體狀況良好的人士，最好在8月底前打第一劑疫苗；而在9月底後，接種中心仍會為特定群組需要的人士打針，但整體大規模一般市民則要趁早打第一針。

聶德權指，29間接種中心朝每天朝8晚8運作，每天接種能力可超逾4.5萬劑，一直未完全用盡，但一眾醫護和行政支援人員仍會繼續為市民服務，視乎目前情況決定9月底停止運作。

他又指，目前疫苗接種計劃是由政府主導，仍是免費提供，但會視乎計劃推進，不時檢視作出相關調整和安排。

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記者：陳子謙