  • 32°C
香港時間 : 2021610日 (週四) 17:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】社區接種中心9月起停打首針　聶德權：一般市民要在8月底前打

社會 16:16 2021/06/10

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

聶德權表示，9月底全部29間接種中心將會關閉。（馮漢柱攝）

政府疫苗接種計劃網站，顯示社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日期為8月31日。公務員事務局局長聶德權表示，9月底全部29間接種中心將會關閉，仍有其他場所如私家診所或醫療機構提供服務，但有關數量一定有所不及，同時亦要照顧長期病患或個人情況未能打針的人士。

他指，如果身體狀況良好的人士，最好在8月底前打第一劑疫苗；而在9月底後，接種中心仍會為特定群組需要的人士打針，但整體大規模一般市民則要趁早打第一針。

聶德權指，29間接種中心朝每天朝8晚8運作，每天接種能力可超逾4.5萬劑，一直未完全用盡，但一眾醫護和行政支援人員仍會繼續為市民服務，視乎目前情況決定9月底停止運作。

他又指，目前疫苗接種計劃是由政府主導，仍是免費提供，但會視乎計劃推進，不時檢視作出相關調整和安排。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【疫苗接種】青少年打復必泰副作用與成年人相若　陳肇始：有機制持續監察
今日 15:41
【疫苗接種】青少年打復必泰副作用與成年人相若　陳肇始：有機制持續監察
【疫苗接種】楊潤雄指學校接種率達7至8成　有條件恢復全日授課
今日 16:09
【疫苗接種】楊潤雄指學校接種率達7至8成　有條件恢復全日授課
【疫苗接種】12歲至15歲人士6月11日起可上網預約　6月14日接種第一劑復必泰
今日 15:21
【疫苗接種】12歲至15歲人士6月11日起可上網預約　6月14日接種第一劑復必泰
【疫苗接種】政府將協助商界機構進行接種紀錄確認　以方便安排抽獎等活動
今日 11:30
【疫苗接種】政府將協助商界機構進行接種紀錄確認　以方便安排抽獎等活動
【疫苗接種】林志釉憂不宜打針市民因誘因接種疫苗　倡企業撥資源助基層接種前評估
今日 11:03
【疫苗接種】林志釉憂不宜打針市民因誘因接種疫苗　倡企業撥資源助基層接種前評估

你可能感興趣

【疫苗接種】青少年打復必泰副作用與成年人相若　陳肇始：有機制持續監察
今日 15:41
【疫苗接種】青少年打復必泰副作用與成年人相若　陳肇始：有機制持續監察
【疫苗接種】楊潤雄指學校接種率達7至8成　有條件恢復全日授課
今日 16:09
【疫苗接種】楊潤雄指學校接種率達7至8成　有條件恢復全日授課
【疫苗接種】12歲至15歲人士6月11日起可上網預約　6月14日接種第一劑復必泰
今日 15:21
【疫苗接種】12歲至15歲人士6月11日起可上網預約　6月14日接種第一劑復必泰
新冠肺炎 BioNTech 疫苗 診所 醫療機構 長期病 服務 公務員事務局

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶