【癌症年輕化】工作壓力大缺休息年輕癌症患者增　醫生：勿忽視長期疲累頭痛等警號

▲ 醫生指出，近年本港20至44歲癌症患者增多，工作壓力大及缺乏休息等也是誘發因素。

癌症患者近年愈趨年輕，部份人20歲出頭已確診患癌，須面對一連串療程。保柏香港醫學總監趙思凝醫生指出，在過去10年，20至44歲癌症患者人數愈來愈多，血癌及淋巴癌也較常見。工作壓力大、飲食不定時、缺乏休息等生活習慣也較易誘發癌症。她提醒，若感到特別疲累、頭痛，有機會是癌症徵兆，不能忽視。

20至44歲患者愈來愈多

趙醫生引述香港防癌會的數據指，本港20至44歲癌症患者近年增多。2000年，此年齡層的患者每10萬人中只有96位；至2018年，每10萬人中有109位，人數增加了13%。年輕患者增多原因有二：有更多種類的癌症，在患者年輕時被誘發；同時亦有更多年輕人留意到自己身體的變化，從不同渠道了解癌症資訊，明白要做好準備。

本港有三名淋巴癌康復者均於20多歲時發病，患癌前工時較長或是經常捱夜。其中，30歲的江善彤患癌前因專注學業，長期捱夜，少做運動；因久咳未癒而往醫院檢查，22歲時確診患癌。

36歲的唐天鳳患癌前則專注事業，每天平均工作12小時，約凌晨2時睡覺，長期睡眠不足。她28歲時因頸部腫脹而求醫，檢查後確診患第2期淋巴癌。同樣，28歲的任瑞明患癌前也經常加班，曾工作達12小時。他因經常咳嗽，頸部摸到淋巴結而求醫，24歲時確診患癌。

▲ 保柏香港與癌症資訊網合辦「抗癌勇士隊」計劃，希望令大眾關注癌症年輕化現象，提醒年輕人要留意癌症症狀，作出相應準備。圖為保柏香港醫學總監趙思凝醫生（中）、癌症資訊網創辦人吳偉麟先生（右二）及三名癌症康復者江善彤（左一）、唐天鳳（左二）、任瑞明（右一）。（劉卓姿攝）

壓力大欠休息易誘發癌症

趙醫生指，在年輕患者身上最常見的是血癌（白血病），其次是淋巴癌，約佔20%。惟近年甲狀腺癌亦亦很常見，女性患者則較多患子宮頸癌、乳癌、卵巢癌。一些不良生活習慣也會引發癌症，趙醫生指，以下癌症在年輕人身上愈來愈常見：

由吸煙引起：肺癌、鼻咽癌

與飲食習慣有關：腎臟癌、大腸癌

她解釋，上述癌症以往在年輕人身上並不常見，惟愈來愈多人飲食不定時、不均衡，而且缺乏休息與睡眠，現代人生活習慣的改變導致誘發率相應提升，比以前約提早10至20年發病。以下因素較易令年輕人誘發癌症：

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勿忽視疲累頭痛等徵狀

她表示，不少年輕人也忽視身體發出的微細警號，例如特別疲累、頭痛或身體某處疼痛等徵狀，有機會與一般普通疾病混淆。若徵狀久未消失，應盡早求醫，檢查清楚。以下徵狀可能是癌症的先兆：

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趙醫生提醒，若感到比平時容易疲累，即使休息充足仍沒改善；又或是平時步行的某一個距離，突然無法再做到，均是身體給我們的警號。

▲ 保柏香港醫學總監趙思凝醫生表示，年輕人不能忽視身體發出的微細警號，例如疲累、頭痛。（劉卓姿攝）

做運動有助康復

由於現時科技發達、資訊流通，很多年輕人均在癌症初期發現病徵並確診，故近年康復率已大幅上升，惟一些罕有癌症，康復率仍不太理想。不過，配合治療、適當運動和飲食，有助患者康復。

趙醫生表示，每天做15分鐘運動，已對癌症患者有很大幫助：有助重建肌肉、改善心理質素、重建信心去面對困難。身體狀況因人而異，事前須問清楚主診醫生，了解癌症患者或康復者所適合的運動種類，以及身體可承受的運動量。她建議，初時每次可做10分鐘運動，由散步開始，再慢慢加強難度並加長時間；之後配合康復進度，可嘗試參與團體運動。

同時，患者及康復者也要注意飲食均衡，多喝水、多吃蔬果，並攝取足夠蛋白質及碳水化合物。若有需要，可參考註冊營養師為癌症康復者而設的食譜或餐單。部份人在治療過程中會有不同身體反應，例如肚瀉或腸胃不適，可能需要多攝取某一類維他命。

預防危疾小貼士

趙醫生呼籲年輕人留意以下三方面，以避免患上危疾：

注意身體及心理健康：例如要定時運動、注意飲食。同時，若無健康的心理質素，身體也很易會出問題。

細心留意身體的變化：例如疲累就要休息，不要恃著年輕而讓身體過度勞累。若有任何不適症狀，應立即尋求醫生協助。

留意家族病史：父母、祖父母、兄弟姐妹及表兄弟姐妹等若有患癌紀錄，自己也要多留意相關資訊。

▲ 三名癌症康復者均於20多歲時患上淋巴癌，康復後勇於跳出框框，嘗試潛水、划龍舟等運動，現組成「抗癌勇士隊」鼓勵同路人。圖左至右：江善彤、任瑞明、唐天鳳。（劉卓姿攝）

抗癌勇士隊

三名80後、90後淋巴癌康復者唐天鳳、江善彤、任瑞明組成「抗癌勇士隊」，分享自身經歷，希望令大眾關注癌症年輕化現象，提醒年輕人留意身體發出的癌症症狀，並作出相應準備。保柏香港全力支持癌症資訊網的「抗癌勇士隊」計劃，「抗癌勇士隊」現正招募18至40歲的癌症康復者加入，分享經歷，一起嘗試更多不同種類的運動，在抗癌路上同行，積極活出「第二次人生」。

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記者：黃泳欣