許廷鏗per se組樂團限定一晚演出　《我是現場》推全新概念音樂會　

▲ 許廷鏗跟per se組成樂隊。

全新本地演唱會系列「我是現場」的構思，建基於在疫情時代的各種領悟，將開創出一個本地製作，全新的音樂會系列，邀請多個本地音樂單位聯乘合作，為本地樂迷帶來全新音樂體驗，率先登場的將有6.26許廷鏗xper se這個全新一夜限定的negative ends…....。

一隊有三個主音的樂隊，包括鍵琴手Sandy 、結他手Stephen及首度充當電子合成器手的許廷鏗，樂隊名字中的「negative」是取自許廷鏗的同名碟名兼歌名，「ends⋯⋯」則是per se的同名大碟名字，再配以per se碟中《。》歌名，成就了negative ends⋯⋯。

這個意義非凡的樂隊名字的誕生，也預視這三人樂隊將為樂迷帶來意想不到的舞台演出，創造線上演出無可比擬的的Live Moments。

▲ 製作全新概念音樂騷。

對於首度合作，Alfred表示：「最緊要聽熟我的歌單，重新認識我的音樂。這次結盟只屬一次限定，大家好好團聚，沒其他原因，純粹為音樂，我們每一個參與都在建構這個現場，觀眾都是係其中一分子。」

per se和應：「《我是現場》是演出者同觀眾一齊經歷、建構的時間紀錄，是只此一晚時刻，亦都是生活上不可或缺的細節。6月26號來麥花臣，在天空塌下前停半分鐘聽一闋歌。」

他們更透露了今次演唱會的特色，per se：「平時我們會揀歌一齊玩或自己玩，但今次我們會夾Band。」Alfred笑言：「我都估不到自己會夾band，今次不要當睇許廷鏗或者per se的show，而是看我們三位一體，中間會互相穿插互唱對方作品，但會是三位一體呈現。」Alfred更說，最佳的入場準備方式，就是相約朋友三個人一齊前來欣賞。

