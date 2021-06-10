【新冠肺炎】疫情下郵差送包裹驚見「人類骨灰」　行家爆曾送過：家屬哭著來領

▲ 台灣一名郵差在網上分享，最近派遞了一件標示著「骨灰」的包裹。

世界各地的新冠肺炎疫情持續，很多國家實施入境限制，令到有不少家庭被逼分隔兩地。當確診親人離世後，如家屬身處國外，便無法與至親見最後一面。台灣一名郵差在網上分享，指自己最近派遞了一件裝著骨灰的包裹，令人感到心酸。

▲ 包裹上貼著一張印有「骨灰，小心輕放」的紙。（「郵局郵政全民開講」FB圖片）

有郵差派送標示著「骨灰」的包裹

台灣一名郵差最近在Facebook群組「郵局郵政全民開講」上載一張照片，照片中有一件標示著「骨灰，小心輕放」的包裹。該名郵差透露，查看寄送資料時發現物品詳情一欄上寫著「人類骨灰」，對此感到驚訝。

事主續指，在送件時收件人剛好不在家，所以只好請保安代收。其後他在網上發帖分享經歷並詢問行家，「還送過甚麼特別的包裹？」

▲ 物品詳情一欄寫著「人類骨灰」。（「郵局郵政全民開講」FB圖片）

行家：是真的

帖文一出引起網民熱議，其中有網民透露，曾經有行家送過同樣的包裹，形容派件時對方「哭著來領取」，

看似誇張，有時可能家屬沒辦法處理，甚至國外只能用這種方式！

有網民指出郵件編號印有「HK」，懷疑包裹是由香港寄出。另外有網民懷疑骨灰是否禁寄品，「這個可以用寄的？」、「這海關會過？」、「可以寄骨灰？」。根據台灣《蘋果日報》報道，當地郵政機構中華郵政，在向海關查詢後表示，原則上骨灰可以進口，但需要向海關申報有關資料。

而中華郵政公司表示，由於目前台灣國內相關郵政條例並沒有禁止寄送骨灰，收到相關包裹時會協助派遞。不過指派送過程中萬一有遺失或損毀，卻不會作出特別補償或賠償。

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳