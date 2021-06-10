【校長專欄】忌性別標籤扼殺孩子獨特性　英華小學校長盼別對男孩有成見

▲ 英華小學陳美娟校長認為，每個孩子都那麼獨特，不應以「通常」一概而論。

「男孩都是這樣子」，相信這句話大家都不感陌生，「這樣子」包括粗心大意、屁股尖尖坐不定、不善體貼他人感受、情感頻道失語症、愛科學不愛文學……其實，無論對男孩也好，女生亦然，我們都習慣扣上「通常怎麼怎麼樣」的性別描述標籤，從而輕忽了教育可以帶來轉化。

「通常」，只是用以辨別孩子共通性的一種說法，絕對不能用此抹平每個小孩的獨特性，更不要因此掉進自證預言的陷阱，讓那些「通常性」永久地烙印在孩子身上。況且，每個孩子都那麼獨特、那麼與別不同，又怎可能以「通常」一概而論呢？

以下是幾個套在男孩身上的「通常」：

1. 男孩不夠細心

開學不到一個月，一個小一生告訴我：「校長，我發現你很愛笑。」「發現」一詞，表示他這形容不是突如其來的。同樣地，我發現確實有不少英華仔具備觀察入微的能力，迅速留意到別人的動態，發言有何漏洞，有甚麼自相矛盾之處，他們對環境（特別是大自然）的變化掌握又快又準，所以男孩也可以心思細密，而「細心」這素質絕對能通過觀察力的培養而來。可惜許多現代父母以及各家庭成員服侍過於周到，問題未及發生已急不及待為子女全方位解決，這樣，「細心」又何來機會去萌芽？

在英華單一性別的環境裏，我們更易察覺出那些細心的男孩，也刻意提供不可多得的機會，讓我們用心去把每一個人變得更細心。

2. 男孩安靜不來

這或是許多男生予人的印象，可我眼見不少英華仔較同齡孩子沉着和冷靜，樂意耐心等候。他們可以在書海徜徉五小時，可以動手拼砌六句鐘，可以為一個實驗埋頭苦幹大半天……所以，男孩好動的本質，不等於他們就沒有安靜的能耐。要男孩子安靜下來，就必須有吸引他們安靜下來的環境和活動，並洞悉其興趣和好奇心，安排合宜的任務，設置恰當的挑戰，誘發他們這種品性。當我看着這些安安靜靜、全神貫注的男孩，反而感覺到他們內在有份深不見底的能量，隨時可以力拔山河，迸發出無窮的創意。

動靜皆宜的男孩，具備了難能可貴的適應力，所以絕對值得為他們創造靜下來的條件。

3. 男孩不善情感表達

我在學校接觸到不少懂得以說話、文字、多元媒體表達自己所思所感的男生。英華仔寫的信件，充滿了對人的情感、對事物的觸覺，更不乏同理心。曾經有個孩子特地來問我：「校長，你天天穿高跟鞋，會很累嗎？」這問題除了反映他的觀察，更顯示出他已代入別人情景，進而表示關懷。因此，不要籠統地把所有男孩放進同一個籃子；我更想特別一提，部分高小男生可能已長得跟你一樣高，但內心情感依然稚嫩，千萬別給他們的外表「騙倒」。我們要教育男生如何抒發感受，引導他們更懂得如何恰當地表達自己，讓他們時刻有安全感去流露「真我」的一面，哭也好，笑也好，都獲得尊重。小男孩自小有這些培育，長大為男人之後，才不致失衡，只會理論滔滔而情感頻道失語。

這是學校教育和親子教育都要下的功夫，讓男孩的情感暢通無阻地成長。

4. 男孩遲遲不成熟

在英華，不乏年紀小小已心懷遠見的早熟男兒，他們說得出自己長大後要做些什麼，有計劃、有鋪排，絕非天馬行空那種，他們知道自己要看些什麼書、學些什麼技能，以致能一步一步向夢想進發。例如有孩子說將來要當科學家，所以定期翻閱科學雜誌；還有同學告訴我他正在研究五維空間，就上網找相關的新科研！聽來比那些還在醉心妝扮芭比娃娃的同齡女孩成熟得多吧。當然，有這樣識見的孩子，相信跟家庭教養、氛圍有莫大關係，而學校亦得提供適切的土壤和養分，設計一些能讓孩子成熟起來的學習處境，造就成熟而有志向的小男孩。

成熟的進程是漸進的，我們不能把目光放在如今的一個定點上，只要家校相互配合，引導他們走上這條軌道，踏出了第一步，他們自然會慢慢向前邁進。

教育，正是要為孩子創設適合的場景，為他們作恰當的示範，讓「都是這樣子」不再與性別掛鉤，更要發掘孩子的個別差異，讓每個人各顯所長。作為一間男校，英華會格外留意男孩的特性和需要，在課程設計、學習歷程中照顧他們旺盛的精力，同時亦會刻意製造機會，培育坊間認為男孩所「欠缺」的氣質，讓大家能見識男孩子殊不「普通」，不單做得到上述各項，甚至做得更好！

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