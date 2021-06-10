【旅遊氣泡】港星7月初檢視航空啓航日期 當局指密切留意對方抗疫措施成效
社會 16:43 2021/06/10
隨着新加坡新冠肺炎疫情自6月初漸趨穩定，香港與新加坡兩地政府會因應新加坡疫情的最新發展，於7月初檢視雙邊「航空旅遊氣泡」的目標啓航日期，並公布下一步安排。
商務及經濟發展局今日（10日）表示，兩地政府於5月17日公布延後「航空旅遊氣泡」啓航後，一直密切留意兩地疫情，包括新加坡政府因應最新疫情發展所實施的抗疫措施的成效。商務及經濟發展局局長邱騰華與新加坡共和國交通部長易華仁一直保持定期溝通，雙方認為應繼續審慎檢視有關發展，以確保疫情保持穩定，然後於7月初決定「航空旅遊氣泡」的下一步安排。
當局強調，香港和新加坡均是區內航空樞紐和國際城市，兩地政府仍非常期望在採取一系列嚴謹的公共衞生措施下，藉着「航空旅遊氣泡」逐步和有序地恢復跨境往來。
旅客如欲透過「航空旅遊氣泡」安排往返兩地，應密切留意最新公布，並按自己的情況調整行程。有關「航空旅遊氣泡」的具體安排，請參考專屬網頁。
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記者：陳麗娜