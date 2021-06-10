【判社服令】區議員助理廣場噴「黑警死全家」　認罪被判社服令

▲ 愛民區區議員麥瑞淇助理去年3月在何文田愛民廣場牆壁噴上「黑警死全家」等字句，裁判官今（10日）指相信被告明白其行為會引起仇恨情緒，判他接受240小時社會服務令。（資料圖片）

愛民區區議員麥瑞淇的助理，去年3月在何文田愛民廣場牆壁噴上「黑警死全家」等字句，後來在廣場附近被警方截查，並在其身上搜出噴漆。助理早前承認刑事損壞罪，索取勞教中心、社會服務令等報告後，裁判官今（10日）指相信被告明白其行為會引起仇恨情緒，判他接受240小時社會服務令。

區議員助理麥兆基（23歲）與梁軒被控2020年‪3月2日‬損壞愛民邨愛民廣場的牆壁。梁則不認罪，排期於今年7月26日開審。案情指，警員發現涉案牆壁上有「光復香港，時代革命」、「全世界也想黑警死全家」、「天滅政府狗賊，藍絲極權爪牙中肺炎」等字句。其後麥在附近被警員截查，同時被搜出噴漆，麥當場承認不滿政府而犯案。

辯方今求情指，被告已被還押3星期，他為其仇恨言論及違法行為感後悔，向社會道歉，願承擔法律責任。裁判官判刑表示相信被告已深切反省，明白自己的行為會引起仇恨情緒，裁判官又指情緒一旦滋長會對社會構成潛在風險，最後判他接受240小時社會服務令。

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記者：陳卓欣