【多孩家庭】澳洲媽生16子女組無敵大家庭　每周買30公斤肉列家規分擔家務

養育孩子很花心神，若要同時照顧多個孩子，單是起居飲食已是一大挑戰。澳洲有一對夫婦在30年間先後生了16名子女，組成一家18口家庭，子女年齡由最小7歲至最大的31歲。如今51歲的全職媽媽Jeni，一直負責打理這個超級大家庭，她不時在YouTube頻道更新家庭生活，近日一段影片就公開了每周的飲食開支及食材預備。

▲ Jeni誕下16名子女組織超級大家庭。（facebook圖片）

每周買一次餸

媽媽Jeni近日在其開設的YouTube頻道「The Bonell Family」更新近況，公開了她預備每星期肉類食品的方式，她先撰寫清單，並到當地一間大型肉店，一次過買一星期分量的肉。當日她的購買清單如下：

6公斤牛扒

2塊牛脊肉

2公斤早餐豬肉腸

10公斤牛肉腸

6公斤咖哩腸

5公斤香草及蒜蓉雞胸肉

2盤蒜蓉魚塊

6盤原味魚塊

▲ 一次過買了逾30公斤肉。（影片截圖）

回家後，她會把食物分成適當分量，以保鮮袋裝好，每次拿出一袋就可以煮一餐，最後她分出24餐。當日她花了358.3澳元（約2150港元），即平均每餐只須大約15澳元（約90港元）。

她在去年11月的另一條影片，她與兒子一起外出買蔬果、零食和牛奶等，買了蘋果、士多啤梨、薯仔、芝士、香蕉、青提子、青瓜、番茄、西蘭花、桃子、西芹、荷蘭豆、磨菇等，合共花費了402.4澳元（約2410港元）。

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在6月初，一家人為兒子慶祝10歲生日，點了快餐外賣，共有8個烤牛肉堡、8個芝士漢堡、40件雞塊、16包薯條和16杯飲品，合共花了1000港元。

訂立家規分擔家務

除了飲食外，大家庭要維持整潔，必定有大量家務，單靠媽媽一人無法完成。因此，Jeni訂立了家規，有一份每周工作表，所有人都要分工安排負責有關工作，例如準備食物、墊枱擺餐具、洗碗、倒垃圾、執玩具、掃地、吸塵及清洗浴室等。

而工作時間表大約每3至6個月就會重新安排，全家人會商討如何分工，不論任何年齡的孩子也要負責，小至12歲的孩子已經可以煮好一家人的晚餐。每人每天或每星期都有自己固定的工作，包括每朝收拾好床鋪才可吃早餐、摺衫、放好鞋子、不可亂放玩具要保持地板整潔、每星期打掃房間、每兩星期吸塵，以及每星期都要抹燈掣、茶几及門口等。

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Jeni表示，任何住在家中的人，就有責任做家務，而孩子長大後亦有離開家的一天，那時他們也要自己負責家務，所以從小學會分擔家庭責任很重要。現時，Bonell已有數位女兒、兒子已成家，生孩子另組自己的家庭。

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責任編輯：王明芳