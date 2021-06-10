【十全十美】37歲南非媽媽堅稱自然受孕　誕10胞胎7男3女勢破世界紀錄

▲ 據報南非一名37歲媽媽誕下10胞胎，一旦屬實將打破世界紀錄。

多胞胎世界紀錄或再創新高！據報南非一名37歲媽媽於本月7日剖腹誕下10胞胎，一共7男3女，紀錄仍有待官方證實，一旦屬實，即打破由西非國家馬里一名25歲媽媽上月創下的9胞胎世績。

綜合外媒報道，南非37歲媽媽西索爾（Gosiame Thamara Sithole）在懷孕7個月零7天時，於本月7日在醫院剖腹誕下7男3女共10胞胎，在此之前，她與丈夫Tebogo Tsotetsi已育有一對6歲雙胞胎。

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兩夫妻在產前一個月接受了當地傳媒訪問，西索爾要求待她產後才刊出，而整個訪問都有丈夫陪伴在側，心情興奮。

西索爾強調今次是自然受孕，醫生最初告訴她是懷上6胞胎，其後經掃描檢查後，再發現是8胞胎，結果剖腹生產後竟發現是10胞胎！她又言整個懷孕期十分艱辛，經常孕吐又腳痛，幸好慢慢習慣。從相片中可見，當時懷孕約6個月的她，超級巨肚已高至胸口位置。

政府官員︰未收到生產記錄

10胞胎出生的消息轟動南非，但政府官員表示仍未收到相關生產記錄，也未能聯絡到採訪的記者，故暫時未能證實消息真偽，呼籲公眾和傳媒提供更多資料。如確認屬實，西索爾將會打破上月才刷新的世界紀錄。

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上月初一名25歲來自馬里的媽媽，在摩洛哥一間醫院剖腹產下5女4男的9胞胎，需出動10名醫生和25名護士負責手術，過程中更一度因動脈破裂致失血過多，險些喪命。

醫生於手術後指出，9胞胎體重過輕、發育不良，但情況穩定。直至上周，9胞胎仍留院接受加護照顧，體重明顯上升，但仍需再觀察最少6星期。

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責任編輯︰王明芳