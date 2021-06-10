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張志剛批林鄭覓地建屋無功　諷如酒樓部長︰叫市民填點心紙卻無點心供應

政治 16:54 2021/06/10

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一國兩制研究中心總裁張志剛。（經濟日報資料圖片）

明年3月的特首選舉開跑，與梁振英關係密切的一國兩制研究中心總裁張志剛，今日再次發炮，批評特首林鄭月娥這一屆的政府，由舉行「土地大辯論」開始，已可判斷其在覓地建屋方面是「師老無功」。

張志剛今在報章撰文，批評「土地大辯論」的公眾諮詢，完全是用錯辦法，形容大辯論的那張「點心紙」，並不是真正的「點心紙」，內容「既深且廣，而且非常技術性，一般市民根本無法掌握」，「大辯論遊戲規則卻是『從眾』，表面上民主，但實際則是自相矛盾」。他更諷刺林鄭為「酒樓部長」，面對肚餓只知要「盡快填肚」的市民，只懂得叫他們劃點心紙，但等了3年卻無點心供應，酒樓部長還要多加一句「點心供應不在乎快慢！」。

另外，張志剛認為，不可把香港的房屋問題只押在「明日大嶼」身上，指自己過去幾年曾向熟悉工程的人士請教，對於「明日大嶼」能否在13年內完成工程，他們的答案幾乎一致認為「無可能」。他質疑，若港人在十幾年後，才發現「明日大嶼」計劃，其實只是「橫瀾島燈塔」的兩幢樓房，會有何感想？他估計，屆時市民的感想就似梅艷芳的名曲《似水流年》中的幾句︰「望着海一片，滿懷倦，無淚也無言！」。

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撰文 : 傅流瑩

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