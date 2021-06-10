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【香港小姐2021】港姐衝出電視城復辧準決賽　樂易玲：因為疫情不出埠拍外景

娛樂 17:46 2021/06/10

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

TVB年度選美盛事《2021香港小姐競選》於今天（6月10日）在將軍澳電視城進行首輪面試。在一眾佳麗會見傳媒後，無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、《2021香港小姐競選》統籌經理何小慧接受媒體訪問。

樂易玲稱，覺得今年參賽者質素很好：「所以今屆有準決賽及總決賽，準決賽在8月22日、總決賽在9月5日。」這是自2014年之後，香港小姐競選再分準決賽及總決賽。

【香港小姐2021】首輪港姐入圍大熱水著圖輯　星二代關楓馨+翻版馮盈盈鬥性感【多圖】

無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲（左）、《2021香港小姐競選》統籌經理何小慧。

總決賽衝出電視城

樂小姐並表示總決賽不會在TVB將軍澳電視城舉行，但暫未有進一步透露舉辦場地。不過今屆因為疫情，繼續不出埠拍外景：「因為要打兩針防疫針的關係，所以不會出外景，僧留在香港拍。」

她透露今次交表格報名共有489人，篩選出130多人接受面試，但另外還有20多位海外報名參加者未有來香港：「所以今晚會用ZOOM與她們見面。」

至於最終選多少人進入準決賽，她指視參加者素質而定，預計選25至30人入圍參賽。

記者：游艾維、梁樂欣

撰文 : TOPick柴犬出動

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