【輝哥為食遊IV】吳錫輝新飯局憶舊情　揭與米雪近半世紀夜校師生緣

▲ 輝哥與米雪識於微時，更有一段師生緣。

人人都說自己愛吃，但對於大部分人來說，跟甚麼人吃，比起吃甚麼，肯定重要得多。正好新一輯的《輝哥為食遊IV》，吳錫輝以人出發，邀請與他曾共事、合作或有似曾相識經歷的影視圈中人，邊吃邊由鮮為人所知的舊事談起，展望未來的同時，也為香港打氣。

每一個相逢都是緣份，許多時我們吃的是回憶，是一種記憶中的味道，跟食物的美味可能一點關係也沒有。吳錫輝直言和監製蕭潮順傾這一輯的節目嘉賓名單時，有兩位他相識多年的必然人選，並且鮮為人知他們原來相識於微時，分別是羅家英和米雪。

▲ 輝哥愛吃，但堅守他少食多餐的原則，每天要吃6餐之多。(曾耀輝攝)

新節目以人出發

「先說羅家英吧，我和他曾是港台同事。家英那時在第5台負責粵劇文化節目，港台中相遇後說話投契便成朋友。」他說。

至於和米雪認識更有緣。「我1973年大學畢業，應徵入港台需等大半年時間，趁此段期間便到一間夜校教Oral English，其中一位學生，就是米雪。那時已覺這女孩子好有上進心，結果她上足整個學期，沒有缺席。」

吳錫輝憶述當年還有佳視的日子，他雖不多看，但也知道當年這位跟她學英文的小妮子因演黃蓉而爆紅。

▲ 米雪當年是好學不倦的藝人之一。(被訪者提供)

他續道：「因此成為朋友之餘，更因著她男友是港腳尹志強，也是我喜愛的南華會球員，就更加常見面聚會。」

至於節目內的其他嘉賓，輝哥都沒有意見任由安排，「例如監製話不如找個不是影視圈的人，便找來香港首位女騎師江碧惠，她的人生故事都好有高低起伏，遇上墮馬重傷、婚姻挫折等，都能勇敢面對，女性當自強的故事。」他說。

愛到人情味老店

這一輯的食店選擇，都是與他及嘉賓別具淵源的人情味老店，會有店主或大廚現身說法，介紹他們含意深遠的招牌菜式，並會有烹飪貼士，帶出自強不息的主題外，也是良朋敘首，用味覺和感覺去觸動觀眾們。

說到味覺觸動，輝哥透露監製在過往幾輯節目中有點埋怨，「他說我在節目中很少吃食物的舉動，因為是飲食，都需要一些我吃食物時的鏡頭和反應喎。我笑說不是不想，而是邊吃著食物邊講話，會令到我的樣子古怪嘛。」他笑說不過都順應意見有嘗試改善的。

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上電視做節目難免未能率性而吃，但和至愛的家人或朋友飯局，卻是輝哥最感到自由和開心的事。「我們家的菲傭姐姐都叻煮家常菜，而且教過她去街市買餸，懂得買當造和時令食材架。但現時太太和大仔在英國，只有我和細仔在香港，而細仔要玩健身，晚上吃的菜式和我大不同。」他沒好氣地說。

但每逢一些特別日子或出街用膳，大部分都會揀些吃到 comfort food 的店子。

例如輝哥今次揀了灣仔的益新美食館：「太太愛吃這裏的魚雲羹和西米焗布甸，前者是古法製，即還保留有豬腦做材料，吃起來特別滑溜。而西米焗布甸就一直都是她的心愛甜品，所以去年她的生日飯來這裏吃，店主也專登用了這甜品來插上蠟燭當生日蛋糕。」

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不愁沒飯腳

至於輝哥自己則甚麼也愛吃，說到最常令他懷念的便是金門莊（已結業）娥姐的蛇羹、柚皮和炸子雞：「一到時候我就會 call 娥姐，不過近日她忙於家事，無理我。」他笑說。

雖說太太不在港，但好彩他交友廣濶不愁沒飯腳，早在2006退休之年，已有一班「為食敢死隊」，再加一組「傳媒老是佛」，足已令他到處吃喝吹水之用：「每組都有10多人架，有些成員相同的，如曾智華，定時會有人吹雞。而最常見的則是下午飲茶小組，人少少4人而已，容易約到。」

輝哥為食眾所周知，但原來他是少食多餐，每天要吃6餐：「是的，我約隔3小時會覺肚餓，就要食野。例如今天早餐飲雞湯，下午吃雞球麵，跟著現在訪問未食下午茶，回家可能先點小食，再吃晚飯，消夜食條雪條咁啦，哈哈.....」

是的，輝哥，食得是福啊！

▲ 輝哥和太太甚愛娥姐(中)的手藝，尤其是她的蛇羹。(被訪者提供)

益新美食館

地址：灣仔軒尼詩道 50 號上海實業大廈地下

電話：2834 9963

記者：郭秀芳