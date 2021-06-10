【手語學習】小學生5歲起學手語推社會共融　居美港媽：有助小朋友腦部發展

▲ 學習手語對健聽小朋友的腦部發展有幫助。

上月參加獅子會晚宴，我發現美國教育的又一個獨特之處。有一位年長獅友聽力退化，需要佩戴助聽器。平日，我們相約外出用膳，他總吩咐餐廳預留安靜角落，方便交談。晚宴甫開始，女兒瞧見這位朋友，我們過去打個招呼。誰知朋友十分無奈：「這裡太吵了。助聽器也起不了什麼作用。」於是，我們只好點頭微笑，卻無法交談。

怎料女兒開始雙手比劃，配以豐富的面部表情，以手語跟這位朋友交流起來。我看得出，女兒對手語仍只略懂一二，但朋友當場喜出望外。晚宴之後，我問女兒，為何你懂得手語？她說，學校有學嘛。

▲ Vikey表示在美國，小學生由5歲開始學習手語。

學習手語有助腦部發展

女兒就讀小學第一年，美國稱為Kindergarten。全班10個kindergartners加上10個first graders，採用「混齡教學」。他們分別來自十幾間不同學校，因選拔上全美Top 1%而轉校，成為同班同學。各州資優教育有所不同，有些州並不獨立成班，相關課程才一齊上課。有些州亦只需要通過選拔試Top 20%的門檻，就可以加入。大家不妨在選擇校區時，先了解清楚當地的資優教育。

我之前有6篇專欄文章，講述美國資優教育，俗稱「天才班」。我在Facebook「香港Vikey移民美國」均有轉載。參與資優教育的老師，有較大自由度。只要不偏離教育局課程要求，可以無顧慮去因材施教。於是，我向老師請教，為何將手語融入教學？

老師簡單直接道：「學習手語有助腦部發展。」多項研究發現，當學生以書寫方式表達時，主要用左腦；而當學生以手語方式表達時，左右腦都充分運用。其實，不僅是「天才班」，各州還有很多中小學都設有手語課程。如果學生從小學習手語，通過「多感官」的視覺學習，可以增強理解力和專注力。

推動社會共融

除此之外，老師還補充：「最重要的是，手語作為一種語言，可以打開認識世界的另一扇門。」她希望學生通過手語，結交更多聽障朋友，學會尊重及欣賞不同的人。

我佩服老師看得通透。因為話語之間，她明顯將認識世界，放在腦部發展之上。我一向反對Ableism（健全霸權主義），支持傷健共融。只要有心，天差地別的兩個人，都可以認識彼此，並成為朋友。

我有不少來自世界各地的朋友，會邀請他們在YouTube「香港Vikey移民美國」分享各國文化及語言。眼見女兒開始對美國手語（American Sign Language，簡稱ASL）著迷，我亦不甘其後，專訪精通手語的Bill Zart，一連3集「示範手語」。

▲ 精通手語的Bill Zart。

香港聾人教學有所改善

大家可能以為，聾人用手語去學習，乃理所當然之事。一直以來，口語授課幾乎是香港聾童的唯一選擇。但這種教學模式，導致大部分聾童無法有效學習，亦影響社交。

值得一讚的是，香港中文大學手語及聾人研究中心發現了這個問題。多年來，他們積極推動「手語及口語並行」的雙語教育。亦在幼稚園及中小學，開展共融課堂，鼓勵普通學生與聾生一齊上課。

其實，就算沒有聽障，都值得學習手語。畢竟，每一種語言，都藏著另一個世界。

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