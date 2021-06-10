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【MIRROR成員】柳應廷XAnson Lo合體開騷　兄弟聯手線上鬥唱功

娛樂 17:22 2021/06/10

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Anson Lo和柳應廷聯手開騷。

「浩浩蕩蕩迎來另一新音樂會」！MIRRO早前完成九展演唱會，不少「鏡粉」耳猶未盡，MIRROR兩大男神盧瀚霆（Anson Lo）及柳應廷（Jer）將於6月24日再度合體，舉行《JOOX Live 2021《Anson Lo x Jer 全民Tea Master 線上音樂會》，粉絲又要撲飛。

兩位MIORR成員去年先後橫掃各大頒獎禮的新人獎項，得到一眾樂迷肯定， Anson Lo在年初亦曾得到JOOX 2020 TOP聽推介「新人獎」，而Jer亦奪JOOX 2020 TOP聽推介「編輯推介歌手」，在新歌《狂人日記》更顯超強唱功，演唱實力無容置疑。

兩兄弟首度聯手合作線上音樂會，不知可會擦出甚麼火花，有望二人將會演繹或翻唱各自作品，也會預備驚喜給「鏡粉」。

有關演出細節，可留意JOOX公佈電子門票詳情。

JOOX Live 2021《Anson Lo x Jer全民Tea Master 線上音樂會》
 日期：6月24日（星期四）
 時間：晚上8時正
收看直播方法：樂迷只須在線上音樂會舉行當日到JOOX App首頁輸入有效電子門票兌換碼（通行証兌換碼）即可進入直播頁面欣賞表演

撰文 : TOPick柴犬出動

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