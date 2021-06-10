【酒店下午茶】打卡控必試唯港薈港式茶記冰室下午茶　泡芙+花生球變成經典魚蛋+菠蘿包可愛造型【附堂食及外賣詳情】

▲ 唯港薈推出港式茶記冰室特色的下午茶！（圖片由酒店提供）

一想起「三點三下午茶」，大家或者會想到魚蛋、蛋撻、菠蘿包等港式小食！唯港薈Hotel ICON大堂餐廳GREEN於6月14日起推出「港式風味下午茶」, 大玩港式經典下午茶元素，當中可品嚐到魚蛋及菠蘿包可愛造型的甜品，各位打卡控是時候出動了。

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多款港或風味甜品

今次下午茶先以港式菠蘿包（芒果芝士泡芙）揭開懷舊美食之旅，師傅將香脆芝士泡芙設計成精緻的菠蘿包外表，香而不膩的「芝」味及夏日冰涼芒果完美配合，相信令人食指大動！

而港人「掃街」必食港式魚蛋！師傅採用招牌糯米滋製作出花生球，模仿魚蛋造型。花生球先以高溫油炸做成金黃色的外層，先香脆後「Q彈軟熟」的糯米滋皮，從後再加上花生蓉，絕不能錯過。

是次亦加入經典港式甜品 – 港式紅豆布丁。以砵仔糕為設計藍本，師傅以椰奶代替粘米粉，製作不一樣的清新感覺。

此外，大家還可品嚐到非一般的蛋撻。北海道牛奶蛋白燕窩撻以北海道3.6牛乳取代傳統雞蛋入饌，幼滑細嫩牛乳加上新鮮即製的酥皮，為港式蛋撻帶來新元素。

菊花杞子茶凍充滿濃郁撲鼻的菊花茶香，加上點點金箔及明目補肝的杞子，賣相高貴典雅亦不失味蕾的滿足感。

鹹點充滿地道色彩

除了一系列甜點之外，鹹點亦富有濃厚的地道色彩。重點推介的有矜貴不凡的迷你魚子醬鮑魚撻、讓人再三回味京式鵝肝燒鴨卷、香辣惹味的避風塘魚蓉燒賣及為味蕾帶來新衝擊玫瑰露酒叉燒串等等，所有的點心都揉合地道香港茶餐廳風味及優質食材，呈現出地道味道。

任食2款港式風味雪糕

凡惠顧「港式風味下午茶」的賓客可以無限量任食2款港式風味雪糕，當中包括豆腐花雪糕及紅豆雪糕；還有任添四款無限量配料, 當中包括燕窩、雪蛤、桃膠和涼粉,讓您和親朋摯友度過一個愜意滿足的下午。

「港式風味下午茶」詳情

供應期：2021年6月14日起

供應時間：首輪下午3時至5時及次輪下午5時至晚上7時

堂食價錢：每位港幣388元+10%，兩位為港幣688元+10%

外賣價錢：兩位港幣568元（外賣連結）

地點︰大堂餐廳GREEN

預約或查詢：3400 1300

同場加映：為大家推介更多簡易小食食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩