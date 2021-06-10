【打針獎賞】稻苗學會送餐飲現金劵總額超過30萬　每份抽獎現金劵金額最少2000元

▲ 稻苗學會今日（10日）宣布，為鼓勵市民及食客接種疫苗，及促進市民到食肆消費，將於6月下旬至8月舉行接種新冠疫苗大抽獎活動。（資料圖片）

近日多間企業及機構提供疫苗接種優惠鼓勵市民接種疫苗，稻苗學會今日（10日）宣布，為鼓勵市民及食客接種疫苗，及促進市民到食肆消費，將於6月下旬至8月舉行接種新冠疫苗大抽獎活動。

即看不同機構接種獎賞：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

稻苗學會集結會員力量及支持，送出多間稻苗會員食肆贊助的餐飲現金劵，預計送出的餐飲現金劵總額超過30萬。每份抽獎的餐飲現金劵金額最少也會有2,000元。有個別飲食集團更送出大獎的餐飲現金劵金額超過2萬元。

稻苗學會主席徐汶緯表示，餐飲業是受疫情影響最深的行業之一，業界不希望再有下一波到來。對應防範再次爆發，提升香港整體疫苗接種率刻不容緩。餐飲業希望出一分力，藉著是次大抽獎，鼓勵市民積極接種疫苗，對社會對餐飲業都有裨益。

市民只需於活動截止日期前，已打兩針新冠疫苗，及到過贊助現金劵的任何一間食肆消費，即符合參加資格。合資格者可於稻苗學會稍後公佈的活動網站登記資料及上載食肆消費收據即可。9月頭會進行抽獎及公佈結果。

相關報道：

【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠 一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒