【疫苗接種】12至15歲青少年接種疫苗須備家長同意書　範本可於專題網站下載

▲ 12至15歲青少年由明早開始可於網上預約接種復必泰疫苗。（資料圖片）

政府今日（10日）公布，12至15歲青少年由明早開始可於網上預約接種復必泰疫苗，最快下周一（14日）可打第一針。當局提醒，12至15歲青少年接種疫苗當日要帶同家長同意書。

政府今日宣布擴大疫苗接種計劃範圍，將接種復必泰疫苗的最低年齡由現時16歲下調至12歲，其中12至15歲的青少年可以由明日上午九時起，透過疫苗專題網站的預約系統，預約到全港24間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。當局提醒青少年及其家長，一如16至17歲的人士，12至15歲的青少年亦必須在接種當日帶同家長同意書到接種疫苗中心，有關同意書的範本可從疫苗專題網站下載。

民主黨醫療政策發言人袁海文就表示，非常關注青少年接種疫苗的自主權，提醒學校或家長都要將青少年意願放在首位。他指出，可能出現青少年接種意願與家長不一致的情況，擔心家長希望子女接種，他們不能拒絕；或家長拒絕讓子女打針，他們即使想亦不能接種。

袁海文認為，青少年的心智發展有一定自主度及判別能力，海外有國家容許11歲起以上青少年可無需父母同意而接種特定疫苗。他認為學校需與家長及學生有充分溝通，並應以尊重青少年意願為最高原則，而不應強逼其接種或不接種，又強調青少年不論接種疫苗與否，也應有同一待遇及權利，政府不應剝奪沒有接種疫苗青少年學習的權利。

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責任編輯：黃悅晴