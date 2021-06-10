  • 30°C
香港時間 : 2021610日 (週四) 18:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼港擴建】司馬文斥擴建令公園縮小但補償不足　籲立會議員批撥款前慎重考慮

社會 18:06 2021/06/10

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

（經濟日報資料圖片）

立法會財務委員會明日將會討論數碼港擴建計劃，南區區議員司馬文就指出，計劃尚有多個重點問題仍未解決希望立法會議員能慎重考慮計劃。

據立法會文件顯示，創新及科技局正向立法會申請撥款作擴建數碼港之用。工程造價約47.92億元，內容包括興建一幢樓高10層的新辦公大樓，工程料於2021年第四季展開，2025年峻工。

創新及科技局又指，將提升現有海濱公園的環境和設施，包括興建海濱長廊、重鋪草皮、增加寵物友善和智慧設施以及改善園境，供市民享用。

然而，南區區議員司馬文就指出，

  • 城市規劃委員會仍未審批新大樓的總綱發展藍圖
  • 居民及南區區議會還未商討改善公園的措施
  • 政府未有適當補償公園面積縮小（例如將公園連接至大口環的海濱長廊）

司馬文希望議員能慎重考慮這個撥款計劃。他又在網上發表繪圖，列出居屋心目中的擴建方案，包括：

（司馬文提供圖片）

  • 將海濱長廊連接至大口環 
  • 設滑板場 
  • 為現有碼頭提供上蓋 
  • 設兒童玩樂設施 
  • 設單車徑

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

 

相關文章

【創科人才】數碼港夥再培訓局推數碼生力軍計劃　學員實習一個月可獲8,300元津貼
20:30 2021/05/11
【創科人才】數碼港夥再培訓局推數碼生力軍計劃　學員實習一個月可獲8,300元津貼
【創科人才】譚鐵牛指創科發展助港長期繁榮穩定　盼更多DSE狀元選修科研
15:38 2021/06/09
【創科人才】譚鐵牛指創科發展助港長期繁榮穩定　盼更多DSE狀元選修科研
【創科人才】近3屆DSE僅1狀元表明擬投身科研　中學校長倡增獎學金吸尖子
23:03 2021/06/09
【創科人才】近3屆DSE僅1狀元表明擬投身科研　中學校長倡增獎學金吸尖子

你可能感興趣

【創科人才】數碼港夥再培訓局推數碼生力軍計劃　學員實習一個月可獲8,300元津貼
20:30 2021/05/11
【創科人才】數碼港夥再培訓局推數碼生力軍計劃　學員實習一個月可獲8,300元津貼
【創科人才】譚鐵牛指創科發展助港長期繁榮穩定　盼更多DSE狀元選修科研
15:38 2021/06/09
【創科人才】譚鐵牛指創科發展助港長期繁榮穩定　盼更多DSE狀元選修科研
【創科人才】近3屆DSE僅1狀元表明擬投身科研　中學校長倡增獎學金吸尖子
23:03 2021/06/09
【創科人才】近3屆DSE僅1狀元表明擬投身科研　中學校長倡增獎學金吸尖子
公園 工程 創新及科技局 單車 玩樂 立法會

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶