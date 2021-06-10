【數碼港擴建】司馬文斥擴建令公園縮小但補償不足　籲立會議員批撥款前慎重考慮

▲ （經濟日報資料圖片）

立法會財務委員會明日將會討論數碼港擴建計劃，南區區議員司馬文就指出，計劃尚有多個重點問題仍未解決希望立法會議員能慎重考慮計劃。

據立法會文件顯示，創新及科技局正向立法會申請撥款作擴建數碼港之用。工程造價約47.92億元，內容包括興建一幢樓高10層的新辦公大樓，工程料於2021年第四季展開，2025年峻工。

創新及科技局又指，將提升現有海濱公園的環境和設施，包括興建海濱長廊、重鋪草皮、增加寵物友善和智慧設施以及改善園境，供市民享用。

然而，南區區議員司馬文就指出，

城市規劃委員會仍未審批新大樓的總綱發展藍圖

居民及南區區議會還未商討改善公園的措施

政府未有適當補償公園面積縮小（例如將公園連接至大口環的海濱長廊）

司馬文希望議員能慎重考慮這個撥款計劃。他又在網上發表繪圖，列出居屋心目中的擴建方案，包括：

▲ （司馬文提供圖片）

將海濱長廊連接至大口環

設滑板場

為現有碼頭提供上蓋

設兒童玩樂設施

設單車徑

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責任編輯：陳梓蔚