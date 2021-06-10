【飲食速報】Shake Shack聯乘日式餐廳推800份限量美食$48起　首30名顧客可獲限量版大型沙灘毛巾

▲ （圖片由餐廳提供）

為慶祝香港開幕三週年，Shake Shack 將與米芝蓮一星日式燒鳥專門店 Yardbird Hong Kong 合作推出一日限定菜式，並於6月12日（星期六）下午4時在國際金融中心Shack Shack限量供應800份。

Shake Shack廚藝總監Mark Rosati 與Yardbird HK 主廚兼創辦人Matt Abergel 聯手打造三款限定美食及飲品包括：

Chicken Katsu Sando ($80) ：採用Yardbird HK外脆內嫩的脆炸本地上級三黃雞、配上清爽椰菜絲、Bulldog 日式豬排醬及Shake Shack 招牌potato bun。

Flagrant Chick’n Bites ($48) ：6粒裝香脆雞胸肉配日式秘製Flagrant辣醬。雞肉無添加抗生素，為全天然走地雞。

Sunday’s 50/50 Whisky ($88) ：以Shake Shack 的Fifty/Fifty（一半檸檬水，一半有機冰茶）及Sunday's 威士忌釀製而成的罐裝雞尾酒。

首30名顧客獲大型沙灘毛巾

首30名於6月12日排隊的顧客將獲得限量版Shake Shack x Yardbird HK 大型沙灘毛巾一條，於活動當天贈予一眾Shake Shack 及Yardbird HK fans!

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責任編輯：王芷瑩