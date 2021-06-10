【寶寶大過天】岑麗香誕二胎後首度現身　香香餵母乳每日只睡4小時

▲ 岑麗香產後現身活動。（東星圖片）

岑麗香、吳業坤、商天娥、龔慈恩、吳岱融等今日出席新劇《寶寶大過天》之「快樂小粽子」記者會，這也是「香香」岑麗香產第二胎後首度現身，但男主角馬國明則在工地工作未能出席。

岑麗香身穿背心裙，回復苗條身段現身，香香透露於4月30日出世的細仔剛滿月，但笑言自己未算收身成功，要戴腰封出席活動，但不心急收身，健康最緊要。

香香表示現時會餵母乳及奶粉，湊兩個小朋友自然會較忙，睡覺時間少了，每日只能斷續睡3至4個小時，幸老公強強很幫手，大讚老公已很熟手開奶，她又感謝有陪月幫手。弟弟出世後，哥哥很能接受，兩兄弟會分享玩具，香香看著就很感動。

▲ 馬國明只以紙版公仔現身。

今次香香首演媽媽角色，劇中最難是要跟兩歲小演員合作，希望觀眾可接受。

她坦言當中劇情感受深刻：「有場戲要送女兒返學，一開始她哭著不想返，後來才習慣，還跟我講Bye bye，當時要演出又哭又笑的表情，直至這幾個月，2歲多的大仔要返學，他好開心跟我講Bye就走入學校，我都沒機會講句I love you，便想到當日劇情，原來真是會不捨得。」

被問到會否追多個囡，香香笑道先湊好這一個先，順其自然，但現在不會去想。