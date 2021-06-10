  • 30°C
香港時間 : 2021610日 (週四) 18:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【經理判囚】銀行經理誘騙客戶買保險　欺詐等罪成判囚3個月

社會 18:14 2021/06/10

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

前年1名34歲大新銀行財務策劃經理涉向顧客訛稱購買人壽保險是開立銀行戶口的先決條件，欺詐等罪成判囚3個月。（資料圖片）

前年1名34歲大新銀行財務策劃經理涉向顧客訛稱購買人壽保險是開立銀行戶口的先決條件，並在投保申請書上訛稱保單由另一名客户經理推薦，被控1項欺詐罪及1項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。經理經審訊後今（10日）於粉嶺裁判法院被裁定兩罪罪成，被判即時入獄3個月。裁判官判刑時指，被告令客戶購買了不必要的保單，並利用銀行對他的信任，以及違反誠信，不可原諒，而且有預謀犯案，加重嚴重性，需判監以反映阻嚇性。

涉案被告吳釗民（34歲），早前否認1項欺詐罪及1項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪受審。

暫委裁判官馮念偉今分析證供時指，辯方所傳召姓張的經理供稱，曾聽說投保申請書上不可以將推薦人一欄留空，否則或會影響批核，但裁判官認為是傳聞證供，她本人未有相關親身經歷等，裁判官認為張的證供不可靠，故不接納辯方案情。

暫委裁判官表示，被告在案發時向顧客表示，買保險是開戶的先決條件，又曾稱開戶口時最好一同購買人壽保險，會令開戶口成功機率增加，最終顧客答應購買1分50萬人壽保險。

暫委裁判官續指，顧客曾供稱自己將近退休，而且已擁有多分保險，無奈下才購買被告建議的保單，最終因爲沒有回報及非個人意願而終止保單，卻付出了不必要的供款；而被告作為銀行的財務策劃經理，必然知道開戶口及購買保單並無關聯，被告行為明知而作出不誠實行為，裁定被告欺詐罪罪名成立。

暫委裁判官另指，投保申請書上推薦人一欄，填寫了另一名銀行客戶經理的編號，而該客戶經理卻稱他未曾推薦，亦沒有與該顧客談及買保單一事，因此亦裁定代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪罪名成立。

控方指被告無案底，辯方則表示被告沒有求情說話。

暫委裁判官判刑時指，被告因為犯案而獲得佣金逾6,000元，雖然金額不大，但控罪性質嚴重，其欺詐行為令顧客買了不必要的保單。而且被告利用了銀行對他的信任，並利用其職位犯案，違反誠信，不可原諒。被告推薦顧客購買人壽保單時，更預先填好申請書的資料，以及得知顧客年均生意額才推薦50萬元的保單，而保單的金額與佣金掛鉤，顯示被告有預謀犯案，加重嚴重性，判監是合適刑罰，以反映阻嚇性，終對其判監3個月。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂

相關文章

【裸照勒索】兩男涉裸照及影片勒索女子200萬　事主供稱擔心影響工作前途
17:58 2021/05/27
【裸照勒索】兩男涉裸照及影片勒索女子200萬　事主供稱擔心影響工作前途
【投資詐騙】警方本月展開「勇戰者」反詐騙行動　破2詐騙集團拘34人涉騙款830萬元
14:00 2021/05/28
【投資詐騙】警方本月展開「勇戰者」反詐騙行動　破2詐騙集團拘34人涉騙款830萬元
【裁定脫罪】涉隱瞞向妹夫公司採購逾200萬工程　中大主任等共3人涉公職失當脫罪
18:01 2021/05/28
【裁定脫罪】涉隱瞞向妹夫公司採購逾200萬工程　中大主任等共3人涉公職失當脫罪
【詐騙集團】警破詐騙集團騙取車輛後到多處入油泊車不付款離去　六男女被捕
18:33 2021/05/31
【詐騙集團】警破詐騙集團騙取車輛後到多處入油泊車不付款離去　六男女被捕
【電郵騙案】警方釣魚電郵演習7成企業有員工中招　今年首季錄145宗損4.8億元滬公司失7,600萬元
03:00 2021/06/01
【電郵騙案】警方釣魚電郵演習7成企業有員工中招　今年首季錄145宗損4.8億元滬公司失7,600萬元
【瞞債借貸】涉隱瞞債務借貸逾38萬　前男警認3欺詐罪判服務令
13:40 2021/06/08
【瞞債借貸】涉隱瞞債務借貸逾38萬　前男警認3欺詐罪判服務令
【判社服令】區議員助理廣場噴「黑警死全家」　認罪被判社服令
今日 16:44
【判社服令】區議員助理廣場噴「黑警死全家」　認罪被判社服令
【申請駁回】挑戰警方手令合法性　壹傳媒臨時禁制令等申請被拒
今日 17:43
【申請駁回】挑戰警方手令合法性　壹傳媒臨時禁制令等申請被拒

你可能感興趣

【裸照勒索】兩男涉裸照及影片勒索女子200萬　事主供稱擔心影響工作前途
17:58 2021/05/27
【裸照勒索】兩男涉裸照及影片勒索女子200萬　事主供稱擔心影響工作前途
【投資詐騙】警方本月展開「勇戰者」反詐騙行動　破2詐騙集團拘34人涉騙款830萬元
14:00 2021/05/28
【投資詐騙】警方本月展開「勇戰者」反詐騙行動　破2詐騙集團拘34人涉騙款830萬元
【裁定脫罪】涉隱瞞向妹夫公司採購逾200萬工程　中大主任等共3人涉公職失當脫罪
18:01 2021/05/28
【裁定脫罪】涉隱瞞向妹夫公司採購逾200萬工程　中大主任等共3人涉公職失當脫罪
欺詐罪 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 退休 粉嶺 香港 銀行

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶