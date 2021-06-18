【靚太安樂窩】KOL裝修480呎安樂窩迎接新生命　地台+天花入牆櫃擴大空間感猶如在外國

▲ KOL裝修480呎安樂窩，迎接新生命來臨。

KOL兼公關公司老闆陳雪兒（Zoe）早前和外藉老公搬到紅磡，為單位進行大改造，預備BB女的來臨。裝修後，屋企環境舒適簡潔，Zoe生下女兒後，時常分享在家工作和跟女兒互動的相片，十分溫馨。她接受TOPick訪問，分享她新居裝修的特色。

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在狹窄的環境下製造舒適空間感

Zoe早前購買了紅磡480呎二手私樓，預備成為3人安樂窩。Zoe認為香港的家活動活間小，不能像外國般進行異想天開的設計，因此要在狹窄的環境下，製造出舒適的空間感。

屋企係安樂窩，一定要將佢裝修成一個可以令自己覺得舒服嘅地方！

Zoe的家以白色為主，再配上不同的植物來帶出自然的氣息。家中沒有用窗簾，而是做白色的窗框，加入點點地中海風情。此外，加入了木質元素的傢俬及北歐風HOL霍爾儲物地櫃，帶出簡約北歐的感覺。

雖然生小朋友後，家中很快會充斥着玩具及各式各樣的嬰兒用品，但我希望還可以保持家居的時尚度。

展示心愛收藏品

Zoe也很喜歡充滿玩味，帶點童心的擺設，因此在擺設上增添一點「Pop of Colour」，例如Lego收納盒，Pastel系招財貓，動物公仔等。

她亦是個收藏愛好者，家裡有很多畫作，例如放在客廳C字櫃的「美少戰士卡通原畫」及放在女兒房的村上隆 x 多啦A夢版畫等等。

那些年，沒有電腦製作動畫，這些原膠片都是畫家徹夜無眠之作。

除了不同畫作散發著藝術氣色，屋企也擺放了她最愛的品牌Diptyque及Jomalone london蠟燭，令家居散發著淡雅的氣氛。

蠟燭是我在懷孕前的必需品，香香的家有助放鬆心情，享受優質的me time。不過懷孕後，這些蠟燭就先當作家居擺設。

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擴大空間感技巧

Zoe認為是次裝修運用了3大技巧增強單位空間感，

一：色調

在狹窄的空間下，簡單的配色很重要！Zoe的家以白色及木色為主，看起來和諧及有統一性。因她也喜歡色彩，所以在兩間房各自加一幅綠色的特色牆，點綴一下。

由於她非常重視採光，而這單位本身的採光度非常好，再配搭白色同埋木色為主，令到空間感更大。她建議大家可加入連身鏡，令到光源反射到唔同嘅位置，令屋企更光猛。

客廳面積較大，而睡房面積較小。不過Zoe覺得設計實用，因為生了小朋友之後發現，她長期會留在客廳一邊工作，一邊照顧小朋友，而睡房只是用來睡覺，所以睡房比較細都沒問題。

二：收納空間

收納空間超重要，所以Zoe做了地台，出做了高到天花的入牆櫃。雖然高身的入牆櫃會未必方便取物件，東西變得沒有這麼垂手可得，但它可以把可藏的物品都藏起來，令屋企變得更整潔時尚！

我有好多雜物同埋衫，我需要一間屋有好多收納嘅地方！

三：多學習

Zoe平日本著多學習的心態，留意不同的設計，啟發思維。她在instagram追蹤了很多室內設計的用戶，

例如@hannesmauritzson，雖然是外國的設計，未必切合香港的居住環境，但你還是可以從細節中偷師的。

懷孕期間跟進裝修

當時已懷孕的Zoe負責設計單位，再請合作多年相熟的裝修師傅幫忙裝修。由於老公不懂講廣東話，因此整個過程都是Zoe負責與裝修師傅協商，裝修師傅會建議材料，由Zoe和老公選擇，再作決定。

好彩！我爸爸媽媽同裝修師傅已合作多年，佢哋幫我處理咗好多問題。

此外，傳統上裝修期間不能到新家看進度，所以Zoe只會在晚上，當所有裝修工人離開後才到單位看進度。

除甲醛讓小朋友安心居住

生小朋友後搬入最怕就係甲醛，所以就請了人除甲醛，營造一個安全舒適的空間給小朋友。

小小的家，承載着我們滿滿的愛！

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記者：王芷瑩