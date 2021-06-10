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【同樂運動會】平機會︰活動宣揚平等、共融及多元　各界不應污名化

政治 18:36 2021/06/10

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平等機會委員會主席朱敏健今表示，同樂運動會宣揚平等、共融及多元的價值。（資料圖片）

本港將於明年11月，舉辦第十一屆同樂運動會，成為亞洲區首個舉辦此活動的城市。平等機會委員會主席朱敏健今表示，同樂運動會宣揚平等、共融及多元的價值，與平機會的理念一致，值得支持，希望各界以包容及尊重的態度看待活動，不要污名化。

朱敏健今在一個電台節目指出，有立法會議員對運動會的部分批評出現偏離，強調活動與宣揚同性婚姻沒有關係，希望各界不要「上綱上線」。 他提到，平機會早前已去信政府，希望當局在場地等方面支持運動會，亦有與主辦單位保持聯絡，提供協助。

經民聯立法會議員梁美芬在同一節目表示，港府不應高調支持舉行同樂運動會，建議當局和平機會應「保持中立」，即使要舉行有關活動，都應交由民間處理。

她又提到，香港絕大部分人維護一夫一妻的婚姻制度，反對同性婚姻，認為有關活動推行同志運動，會引起社會很大的爭議。

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責任編輯︰尹櫻霖

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