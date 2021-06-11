【靚太廚房】爸媽必學10分鐘親子食譜　「麥包」麥長青速煮零失敗「金菇豚肉卷」

▲ 「麥包」麥長青示範一道簡易菜式「金菇豚肉卷」，10分鐘搞掂！

入行逾30年的「麥包」麥長青一向對食有要求，也喜歡為一對子女下廚，並要求子女入廚房幫手，順道問候傾心事。「麥包廚房」的宗旨是快靚正，今次他特別為TOPick節目《名人廚房》示範一道簡易親子菜式「金菇豚肉卷」，是一眾繁忙爸媽的必學之選，10分鐘內搞掂！

麥包近年涉足飲食業，開過茶餐廳及凍肉店，又拍過飲食節目，其中在TVB《街市遊樂團》走遍全港街市，深知在街市如何買到靚食材。

今次示範的菜式棄用常見的肥牛，麥包將主角改為黑豚薄片，可選五花或梅頭，前者快熟，但易買得過肥；而梅頭肉較厚身，要煎久一點。

選靚肉貼士︰買相熟一檔

去街市如何選購靚豚肉？麥包的貼士好簡單，就是到街市買相熟一檔。「與老闆或事頭婆相熟了，他們就會永遠介紹好食材給你，希望你下次再光顧，所以他們一定不會介紹差的食材。」

▲ 麥包建議大家去街市買相熟一個肉檔，就能輕易買到靚肉。（黃建輝攝）

至於黑豚也有多國出產，麥包就喜歡吃日本黑豚，肉質相對柔軟一點，西班牙黑豚則較硬身。麥包又認為，買到靚肉就應好好品嚐本身的肉味，不應加太多調味料，所以今次麥包只出動一支日本製的「日式生薑燒汁」作調味，當中成分包括醬油、洋蔥、薑、鹽、糖、醋、大蒜及紅椒等。

日本人對食的要求好高，嚴格來說比較少烹調，著重生食文化，故他們花很多心思鑽研食材、種出靚生果，肉類更最好入口即溶，所以我對日本人的食材及調味料有好大信心。

除了拍戲之外，麥包最喜歡食，「看我身形就知」，又喜歡把握下廚時間與子女談天，了解子女在學校的日常，用10分鐘簡單煮一味餸，已能促進親子關係。因此麥包特別推介「金菇豚肉卷」，可以大人細路一齊做，而且有肉有菜均衡飲食。

▲ 「金菇豚肉卷」簡單易做。（黃建輝攝）

【金菇豚肉卷 食譜】

材料及調味料︰

黑豚肉薄片（五花或梅頭）

金菇

蔥花

日式生薑燒汁

（成分︰醬油、水、洋蔥、薑、鹽、糖、醋、大蒜、蘋果汁、生薑粉、紅椒等）

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製法︰

1. 金菇切去根部，洗淨、印乾

2. 洗淨香蔥，切成蔥粒，備用

3. 取小撮金菇，用一片豚肉捲起，重複捲多束

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4. 開中火，放金菇卷，封口處朝下

5. 煎至變色，翻面再煎

6. 煎熟後加入生薑燒汁，拌勻

7. 上碟後，灑上蔥花，即成！

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撰文︰林綺玲

採訪︰林綺玲、梁節儀

攝影︰湛斯雅、曾嘉文

剪接︰湛斯雅

場地︰Blankslate Kitchen