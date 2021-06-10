【自資院校】東華學院校長陳慧慈：目標5年內申請升格私大　國安教育擬融入必修通識課

▲ 東華學院校長陳慧慈表示，未來兩年會首度開辦碩士及博士學位，致力提升教研能力。（香港經濟日報記者攝）

自資院校東華學院校長陳慧慈今日（10日）表示，學院正朝著升格私立大學「向前進」，擬於未來數年內，取多2個學科範疇評審資格、增辦醫療管理及資訊、放射診斷學士課程，並首度開拓碩士及博士課程，目標5年內向政府申請升格。而隨著港區國安法實施，她指相關內容亦會融入必修的通識教育課程。

主打醫療及護理學士課程的東華學院今年成立十周年，第3任校長陳慧慈於今年1月甫上任，稱會致力帶領學院升格成為私立大學。她今日與傳媒茶聚，談及該校近年收生人數「逆市」上升。

校方提供資料顯示，東華學院轄下4個學院本學年共取錄924名新生，按年增2.8%，全校在學人數達3,087人，按年升近1成；因應本港醫療人手未來持續短缺，校方亦正與政府商討再增加學額，她又形容該校並非要跟教資會資助大學「爭學生」，可讓文憑試（DSE）成績未如理想的學生透過報讀高級文憑等途徑升學。

東華學院教學設備模擬照顧病人情境：

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陳慧慈續指，作為一間專上院校，未來一定要「向前進」，成為一所私立大學，據政府早年提供的「升格」路線圖，形容該校已達到大部分要求，包括學生人數要求，以及擁有完善管治及財政能力，未來會致力提升教學及科研能力，聘請相關範疇專家；而該校去年已通過香港學術及職業資歷評審局，憑職業治療學科，取得首個學科範圍評審資格，未來數年會取多2個學科範疇評審資格，以滿足相關要求，目標5年內、即最遲2026年申請升格私立大學。

陳慧慈透露，未來擬增辦多個學士課程，包括在2022/23學年推出醫療管理及資訊學士課程，並在2023/24學年開辦放射診斷學士課程，以完善目前只有放射性治療的課程。而學院目前只設學士課程，陳指出一間大學不能只有學士課程，故未來兩年亦會發展碩士及博士學位。

被問到港區國安法對教學的影響，陳慧慈稱，師生一直以來都要遵守法律，例如醫療專業學系學生學習涉及藥物及精神健康的法律，「唔想將國安法放得好大」，校方不會為國安法設獨立課程，或提別設定相關指引，但一定會將有關國安法的內容，融入現有屬必修的通識教育課程，以及學院講座等。

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記者：馮琪雅