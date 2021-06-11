【勇士爸爸】單手餵奶為愛女演奏小提琴　獨臂爸爸︰給女兒的愛不會少

▲ 岑幸富是第21屆再生勇士，雖然他因意外失去左前臂，但很努力盡父責。

兩孩爸爸岑幸富多才多藝，精通小提琴及運動，並曾出版書籍，是女兒心目中的超人爸爸！這位超人爸爸厲害之處更是他未有受限於傷殘，失去左前臂的岑幸富用心照顧兩女，並身教她們，獨臂爸爸跟常人沒多大分別。

▲ 岑幸富失去前臂，但無阻他拉小提琴。（經濟日報資料圖片）

再生勇士傷健爸爸

現年41歲的岑幸富是第21屆再生勇士，在2003年，當時23歲的他遇上交通意外，被迫截肢保命，失去了左前臂。及後他憑著毅力，在2013年成功完成三項鐵人賽，更出版了書籍《假如我再次健全》，近年醉心於小提琴，曾參加千人弦樂同奏創健力士世界紀錄。

現為兩女之父的他，日前（5日）出席由慈善機構「再生會」舉行的「爸爸伴我心」父親節分享活動，岑幸富分享了身為傷健人士的他如何做好爸爸此角色。他育有分別1歲半及6歲女兒，女兒仍小，爸爸盡力保護、悉心照顧她們，可是獨臂難免有限制，他尋找其他方式代替，展示出跟大家都一樣，並不斷學習當爸爸。

我大女出世時，太太叫我抱抱她，我曾經不太敢，怕單手而保護不好女兒，至細女出世時才敢多抱。太太曾經生病，我就揹著女兒做家務、切菜等，的確有些事要太太幫忙，但我所能做的事都不少。

▲ 岑幸富育有1歲半及6歲女兒。（圖片︰再生會提供）

女兒好奇爸爸少了一隻手

大女曾好奇為何自己的爸爸好像不一樣，為何沒有了一隻手？太太向女兒解說是爸爸遇上交通意外，並指出雖然沒有一隻手，但都可以做到好多事。

岑幸富亦以行動向女兒證明，沒有一隻手的他依然可跟女兒玩遊戲、說故事等，做很多親子活動，他坦言︰

玩騎膊馬、騎牛牛和飛高高未必做到，我就改為單手抱起她、單手抱著她轉等，父女玩耍時慢慢培養了默契，她知道爸爸都可以做很多事，隨著我陪伴她成長，她所感受到的愛是不會少。

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獨自承受歧視

岑幸富有感傷殘人士找工作較困難，曾當一年的全職爸爸，有次送女兒上幼稚園，其他家長誤解他是傷殘，孩子就一定入讀到資助學券形式的學校，他聽到心中有條刺感壓力，但他選擇忍氣吞聲，自己承受，不想妻女擔心。

▲ 女兒聆聽爸爸的演奏，好sweet！（圖片︰再生會提供）

交通意外至今過了18年，岑爸爸表示自己更成為再生勇生，人變得很正向陽光，可是內心仍有少少芥蒂，現時仍不知道怎樣做。就是每當他去接阿女放學時，有些同學奇怪他的左手截肢，望著卻不出聲，令他不知道應否要主動解釋。

反而有些跟我女兒玩的同學，好奇問「為何叔叔隻手生得短」，我可以即時回答︰「叔叔的手不是生得短，是因為交通意外沒有了」，不用尷尬。其實我們都一樣，只是我遇到意外。

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化身女兒奴守護孩子

岑爸爸藉日常身教女兒傷健共融，亦化身女兒最強後盾，為女兒打點一切，將積極樂觀好心態傳給她。譬如日前大女小一派位派了第11志願，爸媽跟女兒說一起去玩「叩門」遊戲，希望一起面對挫折，並多鼓勵她，而他們都是抱平常心，叩門不成也沒所謂。

▲ 同場另一位分享嘉賓是第18屆再生勇士付遠威（左）。（圖片︰再生會）

臨近父親節，岑幸富希望收到禮物是女兒愛黏著他，他有感兩女兒都喜歡黏著媽媽，曾反思是否在小時候少了抱她們、少了換尿片等，致關係疏離些。女兒奴的他似乎有點「呷醋」呢，其實父女感情相當要好，例如女兒生日時曾希望爸爸請假陪她、出門時又會窩心說「爸爸，晚上見」等，女兒也很黏爸爸的。

我希望女兒日後貼身些，愛黏著爸爸，現時日常生活多了跟她們多聊天。回想昔日曾想女兒成為「有用的人」，其實「有用」定義很廣泛，現時我只想她們開心已很足夠。

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責任編輯︰顏紫燕