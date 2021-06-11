【恐怖情人】躲避恐怖前男友8年隱姓埋名　日本少婦因政府一個疏忽被殺

▲ 日本少婦為躲避恐怖前男友隱姓埋名，最終仍因政府一個疏忽被殺。

遇人不淑，隨時招來殺身之禍。日本神奈川曾發生過一宗殺人案，不僅引起社會輿論，更被電視台翻拍案發過程，轟動一時。案件中的受害人為躲避控制慾超強的前男友，多年來過著隱姓埋名的生活，卻仍被發現行蹤，遭前男友傳過千短訊恐嚇。受害人嘗試報警求助，惟最終因政府的一個疏忽舉動而招致殺身之禍。

事發在2004年，當時居於東京、25歲的柴田梨繪在羽毛球教室認識了32歲的小堤英統。小堤英統是一名高中合約教師，表面看來風趣幽默，二人很快就成為情侶。

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正當梨繪以為自己遇到理想的另一半時，卻漸漸發現對方脾氣暴躁、容易嫉妒，會禁止自己和男性一起工作，又經常傳「我好想死」的訊息給她。種種恐怖情人的行徑令梨繪無法忍受，2年後終於提出分手。

然而，小堤英統不接受分手，除了繼續傳短訊恐嚇梨繪，更聲稱要自殺威脅對方。為了擺脫小堤英統，梨繪搬到神奈川縣逗子市，又換電話，並結交了新男友，拍拖一年後就結婚，冠夫姓為「三好梨繪」。

後來小堤英統透過Facebook找到梨繪，再次瘋狂傳送短訊恐嚇她，訊息內容包括「絕對要殺死你」、「殺死你丈夫」等。

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梨繪報警求助，警方在2011年6月以涉嫌恐嚇罪逮捕小堤英統，當時在審訊過程中，警員竟在小堤英統面前，按照逮捕狀讀出梨繪的居住地區、婚後名字等個人資料。

小堤英統其後被判監1年，緩刑3年，而他未因此罷手，甚至在「Yahoo知識」發問了近400次，偏執地想找出梨繪，又繼續向梨繪發出過千封騷擾短訊。

梨繪於是再度向警方求助，警員在梨繪家門外安裝閉路電視。同時，為了避開小堤英統的滋擾，梨繪也向市政府申請限制瀏覽個人資料，第三者查看她的資料時需得到本人同意。

正當小堤英統看似已消失，警方也撤走閉路電視後，他卻透過私家偵探繼續找尋梨繪的住址，並在2012年11月6日上午潛入梨繪家中，殺死她後再上吊自殺。

警方事後調查發現，原來在案發前一日，私家偵探曾托人致電市政府稅務部門，佯裝是梨繪的丈夫打探她的住址，有職員未有遵從指引洩露了她的個人資料，為她帶來殺身之禍。

梨繪的丈夫事後控告市政府疏忽，洩露梨繪的個人資料，法院判市政府要向死者家屬賠償日圓110萬元。而涉案偵探雖在案發前未知道小堤英統的行凶意圖，但亦被判處刑期2年6個月，緩刑5年。

自我中心是「恐怖情人」特徵

到底「恐怖情人」有何特徵？精神科專科醫生許龍杰接受TOPick訪問時表示，正常人都有機會變成俗稱的「恐怖情人」，做出非理性行為：

平時可能好好人，但當身處一段intense relationship（編按：有強烈情感的關係），特別是男女關係，容易因愛成恨，導致該人士出現不穩定情感狀態。

許龍杰表示，男女感情關係主要有3類：

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責任編輯：羅嘉欣