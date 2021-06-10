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【無聲絕境II】加料製作保持驚嚇水平　細路覺醒救世打怪獸

娛樂 14:34 2021/06/10

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《無聲絕境II》

2018年，約翰卡辛斯基（John Krasinski）與艾美莉賓特（Emily Blunt）夫妻上陣的《無聲絕境》（A Quiet Place）刀仔鋸大樹叫好叫座，全球票房破3億美元，順理成章拍續集。

添食的《無聲絕境II》（A Quiet Place: Part II）本來在去年推出，但因疫情延期到現在才上映。該片在上月28於美國上畫，首日大收4840萬美金奪票房冠軍，創下美國疫情期間開片票房新高。

《無聲絕境II》交代怪獸第一天襲地球時的情況。

在《無聲絕境》的結尾，以女主角Evelyn Abbott（艾美莉賓特飾）知道可以用助聽器擾亂怪獸，然後用霰彈槍準備對付凶殘怪物的作結。

到今次續集，緊接上集的劇情講歷丈夫Lee Abbott（約翰卡辛斯基飾）被殺之痛、家園盡毀的Evelyn，帶同子女（美莉遜西蒙斯及諾亞祖比飾）遷離舊局尋找新生活地方，結果遇上亡夫生前好友Emmett（斯里安梅菲飾）。

Evelyn帶子女尋找新居。

劇情更豐富

編導約翰卡辛斯基稱：「如果說第一集的親切感像是偏鄉土氣息的西部片，那麼今集更像是終於踏上征途，感覺更具氣魄。」

來到續集不免要變招加料，所以今集把故事主線分成兩條，一個是Evelyn女兒認為外間仍有其他倖存者，於是她和Emmett出外找其他人。

至於Evelyn與兒子及剛出生的骨肉，留守住大本營。到影片臨後段，再把Evelyn與兒子拆開，分成三線發展。但雖然分三線，真正主角是不是Evelyn而是Regan。

Regan誓反抗怪物。

細路覺醒救世

約翰卡辛斯基說指由上集著墨描寫家長如何為保護子女而付出，到今集細緻描寫兩個年幼角色的心路歷程，尤其是女兒Regan：「她掌握這場災難的關鍵，而且深知自己有能力拯救整個世界，而非僅僅保護自己的家人。」

其實Regan就如《未來戰士》（Terminator）的John Connor，是亂世中被選中的細路。不甘沉默的Regan成長在今集漸覺醒，為人類尋永方法意圖轉守為攻，據悉影片將拍第3集，屆時應該是講不甘沉默的細路Regan大反撃。

撰文 : TOPick柴犬出動

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