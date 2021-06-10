【綠置居】截止前衝閘交表者不多　公屋單身戶盼親手交表博好運

▲ 現居油塘公屋的貝先生特意親手交表，期望博取好運。（梁偉榮攝）

新一期綠置居今晚（10日）7時截止申請，位於觀塘的房委會綠置居銷售小組交表情況冷清，至倒數一刻仍無人衝入場。不少市民均表示心儀鑽石山啟鑽苑。

記者傍晚6時到達綠置居銷售小組辦事處，現場人流稀疏，僅約10多人前來遞交申請表，交表情況不算踴躍。與家人同住彩虹邨的鄧女士，在傍晚6時始交表，她表示自己並非「趕交表」，只是從事夜班工作而順路過來。她指目前與4名家人同住彩虹邨300多呎公屋單位，希望抽到啟鑽苑，讓喪偶的母親住得舒服些及有新居住環境。被問到有否信心，她笑言「一半半，都幾多人爭」。

現居油塘公屋單位的貝先生亦屬意啟鑽苑。他說該處位置靚，以市價5折出售十分吸引，因此有意置業，他目前獨居200呎公屋單位，希望抽到啟鑽苑300呎單位，為未來結婚自住作打算。被問到為何「趕尾班車」，他指因工作勞碌，故今日放工後便趕來交表，即使知道有網上交表，但仍希望親身交表「開心啲、好運啲、穩陣啲」。

今期「綠置居」由上月28日起至今日晚上7時接受申請，發售項目包括鑽石山啟鑽苑，青衣青富苑及柴灣蝶翠苑的貨尾單位，以及租置回收單位共涉3,437伙，預計7至8月攪珠，9至10月可揀樓。

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記者：蘇文軒