【升學出路】4,783名文憑試考生申請內地高校招生計劃　人數及比例均創歷屆新高

▲ 疫情下不少應屆文憑試考生仍計劃到外地升學。（資料圖片）

香港中學文憑試（DSE）將於7月21日放榜，疫情下仍有部分考生部署到內地及海外升學。中國教育留學交流（香港）中心今日（10日）公布，今年有4,783名文憑試考生申請內地高校招生計劃，按年急升近2成，佔應屆考生人數比例，更「逆市」微升至9.17%，兩者均創歷屆文憑試以來新高。

中心公布，今年共有14,707名香港中學畢業生報名到內地升學，當中4,783人透過內地高校招收文憑試考生計劃報名，比去年3,993人，多出19.8%，佔應屆文憑試報考人數的9.17%，按年增逾1個百分點。而今屆文憑試報考人數為52,131人，按年減1.06%，亦創2012年首屆以來最低。

同時有7,583名港生報名參加北京大學、清華大學及復旦大學等6間大學的自主招生計劃，以及2,341人報考普通高校聯合招收華僑港澳台考試。

報名港生集中報讀廣東省、北京及上海的大學，首5位最多人報讀的院校是暨南大學、中山大學、廈門大學、復旦大學及北京大學；最多人報讀的首5個熱門學科依次為經管金融、工程、醫學、藝術體育，以及新聞傳播。

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責任編輯：馮琪雅