【疫苗接種】校長指到校接種安排便利師生家長　計劃邀專家到校解答家長疑問

▲ 政府宣布，提供3種途徑予12至15歲學生及其家長接種疫苗。（經濟日報資料圖片）

政府今日（10日）宣布，提供3種途徑予12至15歲學生及其家長接種疫苗，其中到校外展服務最快6月28日可以展開，初步要求學校約有300人接種才可申請。中小學校長均認為安排方便學生，將會向家長作出解說，亦希望當局可先安排專家到校視察，確認環境是否適合。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，有關安排能方便學生及家長，如果人數足夠，亦會考慮申請到校接種服務。他認為「一動不如一靜」，最理想是可安排到校接種，但要有足夠人數亦不容易，以其任教的小學為例，整級小六學生約有125人，由於要安排到校接種的門檻為300人，要加上校內教職員、家長才達標。他表示，現時想先邀請專家到校解答家長對疫苗疑問，再收集家長及學生的意願，統計會打針的人數，再決定如何安排。如人數不足以申請到校接種，將仿至於會否詢問附近學校，將兩校學生集合到同一校舍打針，他說可以考慮，但要視乎學校管理層是否同意，及友校的意願。

張勇邦又說，校內有大禮堂，但由於要求設休息區和疫苗存放區等，期望當局會安排專家先到學校視察校園環境是否適合，又希望當局考慮，讓小一至小五學生的家長亦可到校接種疫苗。以進一步保障學生。

▲ 張勇邦。（經濟日報資料圖片）

中學校長會主席連鎮邦亦歡迎有關安排，認為可以便利家長及學生，又指當局提供不同安排供選擇具有彈性，但暫時難以評估師生及家長的接種意願。他又說， 6月底後不少學校已經完成考試，並正在進行試後活動，相信學校有空間去安排。至於學生能否於暑假回校完成第二針，連鎮邦說暑假學校校舍仍然會開放，疫情許可下學生亦會回校補課或參與課外活動，相信學生可以完成第二針。 對於教育局局長楊潤雄引述專家指學校整體接種率要達至7至8成才能全日復課，連鎮邦指，當局暫時未與學校討論，認為所有安排應以專家意見為依據。

▲ 連鎮邦。（經濟日報資料圖片）

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展認為安排有彈性，能夠便利家長，欣賞局方安排可群體打針，以家庭角度來說，一家人可以一起接種疫苗是難得經驗，相信家長都想可與子女一起打針。他又希望校方與家長多溝通，除了派發回條詢問接種意願，冀學校可設解說會，預留時間逐一解答家長的問題。

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記者：黃悅晴