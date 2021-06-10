【強制檢測】5間學校爆發上呼吸道感染納強制檢測　包括福建中學附屬學校、聖公會幼稚園

▲ 5間學校因爆發上呼吸道感染，被納入強制檢測公告，包括聖公會幼稚園。（資料圖片）

政府晚上引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處5個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

5個指明地方為爆發上呼吸道感染的小學及幼稚園，任何在5月28日至6月10日期間，曾身處有關幼稚園超過2小時的人士，須於6月12日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月14日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在6月8日至10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。有關幼稚園包括：

香港銅鑼灣東院道7號 聖公會幼稚園

深水埗窩仔街石硤尾邨第23座1樓201-218號 香港基督教服務處石硤尾幼兒學校

小學方面，任何在5月28日至6月10日期間，於學校就讀指定年級，或曾當面任教該年級的老師，須於6月12日或之前接受檢測，若已在6月8日至10日期間進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。有關小學及年級如下：

觀塘油塘邨第2期 福建中學附屬學校一年級

將軍澳學林里8號 東華三院王余家潔紀念小學四年級

屯門田景邨 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學一年級

點擊放大觀看檢測途徑：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒