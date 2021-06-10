【疫苗接種】單日逾7.3萬人打針或預約接種　已接種疫苗近279萬劑

▲ 港府已為參與計劃的人士接種共約279萬劑疫苗；今日共有約38,100人接種了疫苗和約35,500人預約了接種時間。（資料圖片）

新冠疫苗自2月26日正式展開，今日（10日）已是第105日。港府已為參與計劃的人士接種共約279萬劑疫苗；今日共有約38,100人接種了疫苗和約35,500人預約了接種時間。

港府公布，今接種第一劑科興共13,800人，而接種第一劑復必泰疫苗共14,100人；而接種第二劑科興共3,600人，接種第二劑復必泰6,500人。網上預約接種第一劑和第二劑人數分別為10,900及24,600人。

昨日（9日）共有9宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，2人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

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記者：徐紹軒