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【強烈反對】港府、中國駐歐盟使團斥歐盟干預　完善選舉屬必須和及時

政治 22:06 2021/06/10

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歐盟外交與安全政策高級代表日前發聲明稱，香港修改選舉制度，是再次破壞一國兩制。港府及中國駐歐盟使團分別發聲明回應，批評干涉香港選舉事務。

政府發言人表示，全國人大通過修改香港選舉決定，完全合憲、合法、合情、合理，為了堵塞現行制度的漏洞和缺陷，讓香港重回正軌、撥亂反正。

發言人表示，堅決反對歐盟對完善選舉制度，所作的誤導性言論和別有用心的意圖，強調做法是及時和必須，又稱反中亂港勢力，在立法會製造混亂、癱瘓特區政府運作，甚至勾結外部勢力損害香港的安全和利益，更稱歐盟以人權、民主和自治為藉口，藉香港問題製造事端以打擊中國，做法虛偽。

中國駐歐盟使團則斥，歐盟無視港區國安法，以及修改選舉制度帶來的積極成效，也無視自身人權及制度弊病，打着民主、人權和價值觀旗號，插手香港事務，對此強烈不滿及堅決反對，更敦促歐方，停止插手香港事務，停止針對中國搞小圈子的徒勞之舉，強調中國人民會堅決有力反擊，任何干涉中國內政的舉動。

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記者：陳宛彤

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