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蔡冠深父子兵闖大灣區　讚港青聰明

政治 22:22 2021/06/10

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

蔡冠深大讚香港年輕人聰明。

港府近年力推創科產業，但育有5名子女的中總永遠名譽會長蔡冠深就話，未必所有年輕人都想從事該行業，或以賺好多錢為目標，反而更追求興趣和品味等，盛讚香港年輕人聰明，只是有待發掘。

「好似我女兒（蔡頌思），喜歡做曲奇，就和人合作開網上甜品店，既開心又賺到錢。」蔡冠深今出席中總一個簡報會後和傅流螢說道。

近年積極推廣粵港澳大灣區和一帶一路的蔡冠深，原來最近更安排21歲、剛大學畢業的小兒子蔡展思，走入大灣區，到前海負責有關青年創業的項目——「青創小鎮」。

蔡冠深卸任中總會長後，工作重心移向內地，身兼粵港澳大灣區企業家聯盟主席的他，過去3個月穿梭在內地不同省市，推動大灣區與長三角、京津冀、東北等進行區域合作，並協助他們進入「一帶一路」，行程滿到「一星期見三位省委書記」。

公務繁忙，自己的生意又如何？蔡冠深就話，有兒子相助，他透露，長子常駐北京，二女專注自己的演藝事業，三子長駐胡志明市，四子則留港做金融。至於小兒子，就和他一起進軍大灣區！

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

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