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【土地供應】林鄭月娥到訪安泰邨　稱會多管齊下開闢土地　

政治 22:24 2021/06/10

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特首林鄭月娥今與運輸及房屋局局長陳帆，到訪位處前安達臣道石礦場的觀塘安秀道安泰邨。（政府新聞處）

特首林鄭月娥今與運輸及房屋局局長陳帆，到訪位處前安達臣道石礦場的觀塘安秀道安泰邨，了解房屋署近年興建公屋的環保考慮，以及該用地各項發展計劃的進度。林鄭指，政府會繼續努力，多管齊下開闢土地，推出各項增加土地供應的短、中、長期措施，為不同收入家庭提供適切居所。

林鄭指出，她在去年的施政報告指出，經過多年努力，港府已全數覓得所需公營房屋單位的土地，相信可滿足未來十年的需求，提到安達臣道石礦場改撥為發展公營房屋，是當中的供應之一。

安泰邨綠化比率超過三成，有大量環保和綠化裝置，多項設施亦結合藝術、石礦場歷史和教育元素，該邨以可持續發展和社區參與的概念規劃和興建。 林鄭月娥參觀的環保設施，包括把天然光送到指定區域作照明的太陽能導光管、綠化的隔音屏和行人走廊、零灌溉系統種植區和停車場天然通風風廊等。

林鄭月娥亦在安泰邨一座樓宇的天台，了解安達臣道石礦場用地發展項目的進展。該地目前共有11幅房屋用地，當中8幅用作公營房屋發展，另外2幅已出售作私營房屋發展，其餘一幅為第二個港人首次置業先導項目的發展用地，該幅用地是政府首次以賣地形式，要求讓發展商參與興建及出售「首置」單位的先導項目。

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責任編輯︰尹櫻霖

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